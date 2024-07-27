Лондонский клуб хочет купить полузащитника «МЮ»

Дата публикации: 27-07-2024

Хавбек сборной Шотландии Скотт Мактоминей, на данном этапе своей клубной карьеры представляющий «Манчестер Юнайтед», может перейти в другую команду АПЛ.



По информации «Sky Sport», в услугах 27-летнего футболиста всерьез заинтересован «Фулхэм». Лондонцы вышли на «красных дьяволов» с предложением в размере 20 млн евро, но руководство «Юнайтед» ответило отказом.



Подчеркивается, что «дачники» по-прежнему настроены заполучить полузащитника и готовят новое, улучшенное предложение.



Мактоминей является воспитанником «Ман Юнайтед». Свой первый матч за основу «манкунианцев» провел в 2017 году. В минувшей кампании он сыграл 32 раза, отметившись 7 забитыми мячами и 1 ассистом.



Скотт связан контрактными обязательствами с командой Эрика тен Хага до лета 2025 года. Рыночный ценник на англичанина составляет 32 000 000 евро.