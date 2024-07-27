«Челси» покупает вратаря «Вильярреала»

Дата публикации: 27-07-2024

Голкипер «Вильярреала» Филип Йоргенсен начнет новый сезон в футболке другой команды. Об этом информирует журналист Фабрицио Романо.



Согласно сведениям инсайдера, «Вильярреал» и «Челси» находятся в шаге от закрытия сделки по переходу датчанина. «Синие» выложат за новичка € 22,6 млн. Сам Йоргенсен подпишет с английским клубом долгосрочный контракт до 2031 года.



По итогам минувшего розыгрыша Ла Лиги 22-летний страж ворот провел 36 матчей, в которых пропустил 63 гола (шесть раз сыграл «на ноль»).



Йоргенсен имеет опыт выступлений за молодежную сборную Дании (11 игр).



Рыночная стоимость Йоргенсена, по версии Transfermarkt.de, – 20 млн евро.