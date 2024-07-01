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Ротор - Арсенал Т 29 Июля прямая трансляция

Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
29 Июля 2024 года в 20:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 3-й тур
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия);
РоторАрсенал Т

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Арсенал Т, которое состоится 29 Июля 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Волгоград Арена (Волгоград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротор
Волгоград
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
16.12.2020 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Ротор1 : 0Арсенал Т
07.11.2020 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Арсенал Т1 : 1Ротор
25.04.2014 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Ротор1 : 1Арсенал Т
01.10.2013 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Арсенал Т4 : 0Ротор
22.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Ротор1 : 1
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 0 : 1Ротор
16.06.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Стыковые матчи. 2-й матч Ротор3 : 1
12.06.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 1Ротор
08.06.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур 0 : 0Ротор
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Арсенал Т1 : 0
13.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Арсенал Т1 : 0
06.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 1Арсенал Т
02.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 3 : 0Арсенал Т
01.06.2024 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Арсенал Т0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сокол37
2
Повышение
Чайка37
3
Стыковая зона
Торпедо М37
4
Стыковая зона
Родина37
5 Урал36
6 Арсенал Т26
7 Нефтехимик36
8 Ротор24
9 Алания34
10 Черноморец33
11 Енисей33
12 Тюмень33
13 СКА-Хабаровск33
14 Балтика33
15 Уфа32
16
Зона вылета
Сочи31
17
Зона вылета
КАМАЗ30
18
Зона вылета
Шинник30

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