Ротор - Арсенал Т 29 Июля прямая трансляция
Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
29 Июля 2024 года в 20:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 3-й тур
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Арсенал Т, которое состоится 29 Июля 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Волгоград Арена (Волгоград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ротор
Волгоград
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
|Денис Константинович Бояринцев
|Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
|16.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|1 : 0
|07.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|1 : 1
|25.04.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|1 : 1
|01.10.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|4 : 0
|22.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 1
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 1
|16.06.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 1
|12.06.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
|08.06.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур
|0 : 0
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|13.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 0
|06.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 1
|02.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 0
|01.06.2024
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сокол
|3
|7
| 2
Повышение
|Чайка
|3
|7
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|3
|7
| 4
Стыковая зона
|Родина
|3
|7
|5
|Урал
|3
|6
|6
|Арсенал Т
|2
|6
|7
|Нефтехимик
|3
|6
|8
|Ротор
|2
|4
|9
|Алания
|3
|4
|10
|Черноморец
|3
|3
|11
|Енисей
|3
|3
|12
|Тюмень
|3
|3
|13
|СКА-Хабаровск
|3
|3
|14
|Балтика
|3
|3
|15
|Уфа
|3
|2
| 16
Зона вылета
|Сочи
|3
|1
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Шинник
|3
|0