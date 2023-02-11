Челси - Ливерпуль 04 Апреля прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
04 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Ливерпуль, которое состоится 04 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
|1
|вр
|Кепа Аррисабалага
|33
|зщ
|Уэсли Фофана
|26
|зщ
|Калиду Кулибали
|4
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|21
|зщ
|Бен Чилуэлл
|29
|пз
|Кай Хаверц
|19
|пз
|Мэйсон Маунт
|5
|пз
|Энцо Фернандес
|8
|пз
|Матео Ковачич
|11
|нп
|Жоау Феликс
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|7
|пз
|Джеймс Милнер
|3
|пз
|Фабиньо
|14
|пз
|Джордан Хендерсон
|11
|нп
|Мохамед Салах
|18
|нп
|Коди Гакпо
|27
|нп
|Дарвин Нуньес
Главные тренеры
|Грэм Поттер
|Юрген Клопп
История личных встреч
|21.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|0 : 0
|14.05.2022
|Кубок Англии
|Финал
|0 : 0 5 : 6
|27.02.2022
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|0 : 0 10 : 11
|02.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|2 : 2
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 1
|04.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|0 : 1
|20.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|0 : 2
|22.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|5 : 3
|03.03.2020
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 0
|22.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|23
|3
|3
|70-27
|72
|82.8
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|20
|4
|4
|71-26
|64
|76.2
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|13
|11
|3
|41-19
|50
|61.7
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|27
|15
|5
|7
|41-37
|50
|61.7
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|15
|4
|9
|52-40
|49
|58.3
| 6
Лига конференций
|Брайтон энд Хоув Альбион
|26
|12
|7
|7
|49-34
|43
|55.1
|7
|Брентфорд
|28
|10
|13
|5
|46-37
|43
|51.2
|8
|Ливерпуль
|27
|12
|6
|9
|48-33
|42
|51.9
|9
|Астон Вилла
|28
|12
|5
|11
|37-39
|41
|48.8
|10
|Фулхэм
|28
|11
|6
|11
|39-39
|39
|46.4
|11
|Челси
|28
|10
|8
|10
|29-30
|38
|45.2
|12
|Кристал Пэлас
|29
|7
|9
|13
|24-39
|30
|34.5
|13
|Вулверхэмптон
|29
|7
|7
|15
|23-42
|28
|32.2
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|7
|6
|14
|25-34
|27
|33.3
|15
|Ноттингем Форест
|28
|6
|9
|13
|23-50
|27
|32.1
|16
|Борнмут
|28
|7
|6
|15
|27-55
|27
|32.1
|17
|Лидс Юнайтед
|28
|6
|8
|14
|36-48
|26
|31.0
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|28
|6
|8
|14
|22-40
|26
|31.0
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|28
|7
|4
|17
|39-49
|25
|29.8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|29
|6
|5
|18
|23-47
|23
|26.4