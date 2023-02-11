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Челси - Ливерпуль 04 Апреля прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
04 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Челси
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Ливерпуль, которое состоится 04 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
1ИспанияврКепа Аррисабалага
33ФранциязщУэсли Фофана
26СенегалзщКалиду Кулибали
4ФранциязщБенуа Бадьяшиль
24АнглиязщРис Джеймс
21АнглиязщБен Чилуэлл
29ГерманияпзКай Хаверц
19АнглияпзМэйсон Маунт
5АргентинапзЭнцо Фернандес
8ХорватияпзМатео Ковачич
11ПортугалиянпЖоау Феликс
1БразилияврАлисон Бекер
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
5ФранциязщИбраима Конате
4НидерландызщВирджил ван Дейк
26ШотландиязщЭндрю Робертсон
7АнглияпзДжеймс Милнер
3Бразилияпз Фабиньо
14АнглияпзДжордан Хендерсон
11ЕгипетнпМохамед Салах
18НидерландынпКоди Гакпо
27УругвайнпДарвин Нуньес
Главные тренеры
АнглияГрэм Поттер
ГерманияЮрген Клопп
История личных встреч
21.01.2023 Англия - Премьер-лига Тур 21 Ливерпуль0 : 0Челси
14.05.2022 Кубок Англии Финал Челси0 : 0 5 : 6Ливерпуль
27.02.2022 Англия - Кубок лиги Финал Челси0 : 0 10 : 11Ливерпуль
02.01.2022 Англия - Премьер-лига Тур 21 Челси2 : 2Ливерпуль
28.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 3 Ливерпуль1 : 1Челси
04.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 29 Ливерпуль0 : 1Челси
20.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 2 Челси0 : 2Ливерпуль
22.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 37 Ливерпуль5 : 3Челси
03.03.2020 Кубок Англии 1/8 финала Челси2 : 0Ливерпуль
22.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 6 Челси1 : 2Ливерпуль
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал29 23 3 3 70-27 72 82.8
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити28 20 4 4 71-26 64 76.2
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед27 13 11 3 41-19 50 61.7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед27 15 5 7 41-37 50 61.7
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур28 15 4 9 52-40 49 58.3
6
Лига конференций
Брайтон энд Хоув Альбион26 12 7 7 49-34 43 55.1
7 Брентфорд28 10 13 5 46-37 43 51.2
8 Ливерпуль27 12 6 9 48-33 42 51.9
9 Астон Вилла28 12 5 11 37-39 41 48.8
10 Фулхэм28 11 6 11 39-39 39 46.4
11 Челси28 10 8 10 29-30 38 45.2
12 Кристал Пэлас29 7 9 13 24-39 30 34.5
13 Вулверхэмптон29 7 7 15 23-42 28 32.2
14 Вест Хэм Юнайтед27 7 6 14 25-34 27 33.3
15 Ноттингем Форест28 6 9 13 23-50 27 32.1
16 Борнмут28 7 6 15 27-55 27 32.1
17 Лидс Юнайтед28 6 8 14 36-48 26 31.0
18
Зона вылета
Эвертон28 6 8 14 22-40 26 31.0
19
Зона вылета
Лестер Сити28 7 4 17 39-49 25 29.8
20
Зона вылета
Саутгемптон29 6 5 18 23-47 23 26.4

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