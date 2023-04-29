Рома - Милан 29 Апреля прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
29 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Милан, которое состоится 29 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Милан
Милан
|1
|вр
|Руй Патрисиу
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|24
|зщ
|Мараш Кумбула
|3
|зщ
|Рожер Ибаньес
|19
|зщ
|Зеки Челик
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|52
|пз
|Эдоардо Бове
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|59
|нп
|Никола Залевский
|18
|нп
|Ола Сольбаккен
|9
|нп
|Тэмми Абрахам
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|20
|зщ
|Пьер Калюлю
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|10
|пз
|Браим Диас
|4
|пз
|Исмаэль Беннасер
|33
|пз
|Раде Крунич
|8
|пз
|Сандро Тонали
|17
|нп
|Рафаэл Леау
|9
|нп
|Оливье Жиру
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Стефано Пиоли
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|31
|25
|3
|3
|67-21
|78
|83.9
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|31
|18
|7
|6
|49-21
|61
|65.6
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|31
|18
|5
|8
|47-26
|59
|63.4
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|31
|16
|8
|7
|51-37
|56
|60.2
| 5
Лига Европы
|Рома
|31
|17
|5
|9
|43-29
|56
|60.2
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Интер М
|31
|17
|3
|11
|51-34
|54
|58.1
|7
|Аталанта
|31
|15
|7
|9
|51-36
|52
|55.9
|8
|Болонья
|31
|12
|8
|11
|40-39
|44
|47.3
|9
|Монца
|32
|12
|8
|12
|40-43
|44
|45.8
|10
|Удинезе
|32
|10
|12
|10
|42-40
|42
|43.8
|11
|Фиорентина
|31
|11
|9
|11
|37-36
|42
|45.2
|12
|Торино
|31
|11
|9
|11
|32-36
|42
|45.2
|13
|Сассуоло
|31
|11
|7
|13
|38-46
|40
|43.0
|14
|Салернитана
|31
|7
|12
|12
|37-50
|33
|35.5
|15
|Эмполи
|31
|7
|11
|13
|25-40
|32
|34.4
|16
|Лечче
|32
|7
|10
|15
|27-38
|31
|32.3
|17
|Специя
|32
|5
|12
|15
|26-51
|27
|28.1
| 18
Зона вылета
|Верона
|31
|6
|8
|17
|26-44
|26
|28.0
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|31
|3
|10
|18
|27-57
|19
|20.4
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|31
|3
|8
|20
|20-52
|17
|18.3