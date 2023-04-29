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Рома - Милан 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
29 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Рома
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Милан, которое состоится 29 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Милан
Милан
1ПортугалияврРуй Патрисиу
23ИталиязщДжанлука Манчини
24АлбаниязщМараш Кумбула
3БразилиязщРожер Ибаньес
19ТурциязщЗеки Челик
4ИталияпзБриан Кристанте
52ИталияпзЭдоардо Бове
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
59ПольшанпНикола Залевский
18НорвегиянпОла Сольбаккен
9АнглиянпТэмми Абрахам
16ФранцияврМик Меньян
2ИталиязщДавиде Калабрия
20ФранциязщПьер Калюлю
23АнглиязщФикайо Томори
19ФранциязщТео Эрнандес
10ИспанияпзБраим Диас
4АлжирпзИсмаэль Беннасер
33Босния и ГерцеговинапзРаде Крунич
8ИталияпзСандро Тонали
17ПортугалиянпРафаэл Леау
9ФранциянпОливье Жиру
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
ИталияСтефано Пиоли
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи31 25 3 3 67-21 78 83.9
2
Лига чемпионов
Лацио31 18 7 6 49-21 61 65.6
3
Лига чемпионов
Ювентус31 18 5 8 47-26 59 63.4
4
Лига чемпионов
Милан31 16 8 7 51-37 56 60.2
5
Лига Европы
Рома31 17 5 9 43-29 56 60.2
6
Квалификация Лиги конференций
Интер М31 17 3 11 51-34 54 58.1
7 Аталанта31 15 7 9 51-36 52 55.9
8 Болонья31 12 8 11 40-39 44 47.3
9 Монца32 12 8 12 40-43 44 45.8
10 Удинезе32 10 12 10 42-40 42 43.8
11 Фиорентина31 11 9 11 37-36 42 45.2
12 Торино31 11 9 11 32-36 42 45.2
13 Сассуоло31 11 7 13 38-46 40 43.0
14 Салернитана31 7 12 12 37-50 33 35.5
15 Эмполи31 7 11 13 25-40 32 34.4
16 Лечче32 7 10 15 27-38 31 32.3
17 Специя32 5 12 15 26-51 27 28.1
18
Зона вылета
Верона31 6 8 17 26-44 26 28.0
19
Зона вылета
Кремонезе31 3 10 18 27-57 19 20.4
20
Зона вылета
Сампдория31 3 8 20 20-52 17 18.3

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