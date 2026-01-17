05:55 ()
АВС - Арока 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 20:00
17 Января 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 18-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
АВС
Арока

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Арока, которое состоится 17 Января 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Арока
Арока
93БразилияврSimao Bertelli
26Кабо-Вердезщ Понк
33БразилиязщАдерлан Сантос
42КолумбиязщCristian Devenish
2ПортугалиязщДиогу Спенсер
12ПарагвайзщЛеонардо Ривас
8БразилияпзPedro Lima
15Испанияпз Хауме
11ШвецияпзБабатунде Акинсола
21БразилияпзGuilherme Neiva
7Португалиянп Тумане
58ГерманияврНико Мантль
28ПортугалиязщТиагу Эшгаю
4УругвайзщMatias Rocha
5СербиязщБорис Попович
3ИспаниязщХосе Фонтан
22НидерландыпзEspen van Ee
89ПортугалияпзПедру Сантуш
19УругвайпзAlfonso Trezza
14Южная КореяпзХюн Чу Ли
7ФранцияпзНайс Джуара
17ИспаниянпIvan Barbero
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Соуза
ПортугалияЖоау Педру Соуза
ПортугалияЖоау Педру Соуза
ПортугалияЖоау Энрикеш
История личных встреч
09.08.2025Португалия — Примейра1-й турАрока3 : 1АВС
08.03.2025Португалия — Примейра25-й турАВС0 : 1Арока
05.10.2024Португалия — Примейра8-й турАрока1 : 1АВС
03.01.2026Португалия — Примейра17-й турАВС0 : 2
29.12.2025Португалия — Примейра16-й тур2 : 0АВС
21.12.2025Португалия — Примейра15-й турАВС2 : 2
17.12.2025Кубок Португалии1/8 финала0 : 1АВС
13.12.2025Португалия — Примейра14-й тур6 : 0АВС
03.01.2026Португалия — Примейра17-й тур3 : 1Арока
28.12.2025Португалия — Примейра16-й турАрока2 : 2
21.12.2025Португалия — Примейра15-й тур0 : 0Арока
14.12.2025Португалия — Примейра14-й турАрока1 : 0
07.12.2025Португалия — Примейра13-й тур3 : 1Арока
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1749
2
Лига чемпионов
Спортинг1742
3
Лига Европы
Бенфика1739
4
Лига конференций
Жил Висенте1728
5 Брага1727
6 Морейренсе1727
7 Витория Гимарайнш1725
8 Фамаликан1723
9 Эшторил1720
10 Алверка1720
11 Риу Аве1720
12 Эштрела1719
13 Санта-Клара1717
14 Насьонал1717
15 Каза Пия1714
16
Стыковая зона
Арока1714
17
Зона вылета
Тондела1712
18
Зона вылета
АВС174

Отзывы и комментарии к матчу

