АВС - Арока 17 Января прямая трансляция

АВС - Арока 17 Января
Начало трансляции: 17-01-2026 20:00
17 Января 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 18-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Составы команд
АВС
Арока
|93
|вр
|Simao Bertelli
|26
|зщ
|Понк
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|2
|зщ
|Диогу Спенсер
|12
|зщ
|Леонардо Ривас
|8
|пз
|Pedro Lima
|15
|пз
|Хауме
|11
|пз
|Бабатунде Акинсола
|21
|пз
|Guilherme Neiva
|7
|нп
|Тумане
|58
|вр
|Нико Мантль
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|4
|зщ
|Matias Rocha
|5
|зщ
|Борис Попович
|3
|зщ
|Хосе Фонтан
|22
|пз
|Espen van Ee
|89
|пз
|Педру Сантуш
|19
|пз
|Alfonso Trezza
|14
|пз
|Хюн Чу Ли
|7
|пз
|Найс Джуара
|17
|нп
|Ivan Barbero
Главные тренеры
|Паулу Соуза
|Жоау Энрикеш
История личных встреч
|09.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 1
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|03.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|0 : 2
|29.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 0
|21.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|2 : 2
|17.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|0 : 1
|13.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|6 : 0
|03.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|3 : 1
|28.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|21.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|14.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|17
|49
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|17
|42
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|17
|39
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|17
|28
|5
|Брага
|17
|27
|6
|Морейренсе
|17
|27
|7
|Витория Гимарайнш
|17
|25
|8
|Фамаликан
|17
|23
|9
|Эшторил
|17
|20
|10
|Алверка
|17
|20
|11
|Риу Аве
|17
|20
|12
|Эштрела
|17
|19
|13
|Санта-Клара
|17
|17
|14
|Насьонал
|17
|17
|15
|Каза Пия
|17
|14
| 16
Стыковая зона
|Арока
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Тондела
|17
|12
| 18
Зона вылета
|АВС
|17
|4