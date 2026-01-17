05:53 ()
Вольфсбург - Хайденхайм 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 16:30
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
17 Января 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 18-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Вольфсбург
Хайденхайм

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Хайденхайм, которое состоится 17 Января 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1ПольшаврКамиль Грабара
4ГрециязщКонстантинос Кульеракис
15ГерманиязщМоритц Йенц
2ГерманиязщКилиан Фишер
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
10ХорватияпзЛовро Майер
24ДанияпзКристиан Эриксен
25ГерманияпзАрон Центер
31ГерманияпзЯнник Герардт
39АвстриянпПатрик Виммер
17ГерманиянпДженан Пейчинович
41ГерманияврДиант Рамай
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
6ГерманиязщПатрик Майнка
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
4ГерманиязщТим Зирслебен
3ГерманияпзЯн Шёппнер
16ГерманияпзЮлиан Нихюс
30ГерманияпзНиклас Дорш
22ГерманияпзАрийон Ибрахимович
31ГерманияпзСирлорд Конте
18ГерманиянпМарвин Пирингер
Главные тренеры
НидерландыПаул Симонис
ГерманияФранк Шмидт
История личных встреч
23.08.2025Германия — Бундеслига1-й турХайденхайм1 : 3Вольфсбург
29.03.2025Германия — Бундеслига27-й турВольфсбург0 : 1Хайденхайм
10.11.2024Германия — Бундеслига10-й турХайденхайм1 : 3Вольфсбург
20.01.2024Германия - Бундеслига18-й турХайденхайм1 : 1Вольфсбург
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й турВольфсбург2 : 0Хайденхайм
26.10.2016Кубок Германии2-й раундХайденхайм0 : 1Вольфсбург
29.10.2014Кубок Германии2-й раундВольфсбург4 : 1Хайденхайм
14.01.2026Германия — Бундеслига17-й турВольфсбург2 : 1
11.01.2026Германия — Бундеслига16-й тур8 : 1Вольфсбург
20.12.2025Германия — Бундеслига15-й турВольфсбург3 : 4
13.12.2025Германия — Бундеслига14-й тур1 : 3Вольфсбург
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й турВольфсбург3 : 1
13.01.2026Германия — Бундеслига17-й тур2 : 1Хайденхайм
10.01.2026Германия — Бундеслига16-й турХайденхайм2 : 2
21.12.2025Германия — Бундеслига15-й турХайденхайм0 : 4
13.12.2025Германия — Бундеслига14-й тур2 : 1Хайденхайм
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й турХайденхайм2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1747
2
Лига чемпионов
Боруссия Д1736
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1632
4
Лига чемпионов
Штутгарт1732
5
Лига Европы
Хоффенхайм1630
6
Лига конференций
Байер1629
7 Айнтрахт Ф1726
8 Фрайбург1723
9 Унион1723
10 Боруссия М1719
11 Вольфсбург1718
12 Кёльн1717
13 Вердер1617
14 Гамбург1616
15 Аугсбург1715
16
Стыковая зона
Майнц1712
17
Зона вылета
Санкт-Паули1612
18
Зона вылета
Хайденхайм1712

