Вольфсбург - Хайденхайм 17 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Хайденхайм, которое состоится 17 Января 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Камиль Грабара
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|15
|зщ
|Моритц Йенц
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|10
|пз
|Ловро Майер
|24
|пз
|Кристиан Эриксен
|25
|пз
|Арон Центер
|31
|пз
|Янник Герардт
|39
|нп
|Патрик Виммер
|17
|нп
|Дженан Пейчинович
|41
|вр
|Диант Рамай
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|16
|пз
|Юлиан Нихюс
|30
|пз
|Никлас Дорш
|22
|пз
|Арийон Ибрахимович
|31
|пз
|Сирлорд Конте
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|Паул Симонис
|Франк Шмидт
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 3
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|0 : 1
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 3
|20.01.2024
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|26.10.2016
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 1
|29.10.2014
|Кубок Германии
|2-й раунд
|4 : 1
|14.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|11.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|8 : 1
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|3 : 4
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 1
|13.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|10.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|21.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 4
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|17
|47
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|17
|36
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|16
|32
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|17
|32
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|16
|30
| 6
Лига конференций
|Байер
|16
|29
|7
|Айнтрахт Ф
|17
|26
|8
|Фрайбург
|17
|23
|9
|Унион
|17
|23
|10
|Боруссия М
|17
|19
|11
|Вольфсбург
|17
|18
|12
|Кёльн
|17
|17
|13
|Вердер
|16
|17
|14
|Гамбург
|16
|16
|15
|Аугсбург
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|17
|12
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|17
|12