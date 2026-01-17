Гамбург - Боруссия М 17 Января прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Боруссия М, которое состоится 17 Января 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|28
|зщ
|Миро Мухайм
|25
|зщ
|Джордан Торунарига
|16
|зщ
|Георгий Гочолеишвили
|24
|пз
|Николас Капальдо
|6
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|21
|пз
|Николай Ремберг
|20
|нп
|Фабиу Виейра
|19
|нп
|Дэмион Даунс
|7
|нп
|Жан-Люк Домпе
|33
|вр
|Мориц Николас
|4
|зщ
|Кевин Дикс
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|20
|зщ
|Лука Нец
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|16
|пз
|Филипп Зандер
|27
|пз
|Рокко Райц
|6
|пз
|Янник Энгельхардт
|10
|пз
|Флориан Нойхаус
|15
|нп
|Харис Табакович
|9
|нп
|Франк Онора
|Мерлин Польцин
|Херардо Сеоане
|24.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|0 : 0
|12.05.2018
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|15.12.2017
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|3 : 1
|12.03.2017
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|01.03.2017
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 2
|15.10.2016
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0
|14.02.2016
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 2
|11.09.2015
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 3
|12.07.2015
|Кубок Телеком
|1/2 финала
|0 : 0 4 : 5
|22.02.2015
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|10.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 1
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|07.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|03.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 1 2 : 4
|14.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|5 : 1
|11.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|4 : 0
|05.01.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 3
|19.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|17
|47
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|17
|36
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|16
|32
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|17
|32
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|16
|30
| 6
Лига конференций
|Байер
|16
|29
|7
|Айнтрахт Ф
|17
|26
|8
|Фрайбург
|17
|23
|9
|Унион
|17
|23
|10
|Боруссия М
|17
|19
|11
|Вольфсбург
|17
|18
|12
|Кёльн
|17
|17
|13
|Вердер
|16
|17
|14
|Гамбург
|16
|16
|15
|Аугсбург
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|17
|12
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|17
|12