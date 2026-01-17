05:53 ()
Гамбург - Боруссия М 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 16:30
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
17 Января 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 18-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Гамбург
Боруссия М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Боруссия М, которое состоится 17 Января 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1ПортугалияврДаниэл Хойер
44ХорватиязщЛука Вушкович
28ШвейцариязщМиро Мухайм
25ГерманиязщДжордан Торунарига
16ГрузиязщГеоргий Гочолеишвили
24АргентинапзНиколас Капальдо
6БельгияпзАльберт-Самби Локонга
21ГерманияпзНиколай Ремберг
20ПортугалиянпФабиу Виейра
19ГерманиянпДэмион Даунс
7ФранциянпЖан-Люк Домпе
33ГерманияврМориц Николас
4ИндонезиязщКевин Дикс
29СШАзщДжозеф Скалли
20ГерманиязщЛука Нец
30ШвейцариязщНико Эльведи
16ГерманияпзФилипп Зандер
27ГерманияпзРокко Райц
6ГерманияпзЯнник Энгельхардт
10ГерманияпзФлориан Нойхаус
15Босния и ГерцеговинанпХарис Табакович
9ФранциянпФранк Онора
Главные тренеры
ГерманияМерлин Польцин
ШвейцарияХерардо Сеоане
История личных встреч
24.08.2025Германия — Бундеслига1-й турБоруссия М0 : 0Гамбург
12.05.2018Германия - Бундеслига34-й турГамбург2 : 1Боруссия М
15.12.2017Германия - Бундеслига17-й турБоруссия М3 : 1Гамбург
12.03.2017Германия - Бундеслига24-й турГамбург2 : 1Боруссия М
01.03.2017Кубок Германии1/4 финалаГамбург1 : 2Боруссия М
15.10.2016Германия - Бундеслига7-й турБоруссия М0 : 0Гамбург
14.02.2016Германия - Бундеслига21-й турГамбург3 : 2Боруссия М
11.09.2015Германия - Бундеслига4-й турБоруссия М0 : 3Гамбург
12.07.2015Кубок Телеком1/2 финалаБоруссия М0 : 0 4 : 5Гамбург
22.02.2015Германия - Бундеслига22-й турГамбург1 : 1Боруссия М
10.01.2026Германия — Бундеслига16-й тур2 : 1Гамбург
20.12.2025Германия — Бундеслига15-й турГамбург1 : 1
13.12.2025Германия — Бундеслига14-й тур4 : 1Гамбург
07.12.2025Германия — Бундеслига13-й турГамбург3 : 2
03.12.2025Кубок Германии1/8 финалаГамбург1 : 1 2 : 4
14.01.2026Германия — Бундеслига17-й тур5 : 1Боруссия М
11.01.2026Германия — Бундеслига16-й турБоруссия М4 : 0
05.01.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Боруссия М0 : 3
19.12.2025Германия — Бундеслига15-й тур2 : 0Боруссия М
13.12.2025Германия — Бундеслига14-й турБоруссия М1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1747
2
Лига чемпионов
Боруссия Д1736
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1632
4
Лига чемпионов
Штутгарт1732
5
Лига Европы
Хоффенхайм1630
6
Лига конференций
Байер1629
7 Айнтрахт Ф1726
8 Фрайбург1723
9 Унион1723
10 Боруссия М1719
11 Вольфсбург1718
12 Кёльн1717
13 Вердер1617
14 Гамбург1616
15 Аугсбург1715
16
Стыковая зона
Майнц1712
17
Зона вылета
Санкт-Паули1612
18
Зона вылета
Хайденхайм1712

Отзывы и комментарии к матчу

