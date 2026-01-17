Челси - Брентфорд 17 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Брентфорд, которое состоится 17 Января 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Роберт Санчес
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|5
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|10
|пз
|Коул Палмер
|49
|пз
|Алехандро Гарначо
|7
|нп
|Педру Нету
|20
|нп
|Жоао Педро
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|3
|зщ
|Рико Генри
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|33
|пз
|Микаель Кайоде
|18
|пз
|Егор Ярмолюк
|27
|пз
|Витали Янельт
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|9
|нп
|Игор Тьяго
|7
|нп
|Кевин Шаде
|Лиам Росеньор
|Кит Эндрюс
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|06.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|19.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|02.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 4
|22.12.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|0 : 2
|16.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|14.01.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 3
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 5
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|0 : 2
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 0
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 4
|01.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|4 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|21
|49
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|21
|43
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|21
|43
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|21
|35
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|21
|33
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|32
|7
|Манчестер Юнайтед
|21
|32
|8
|Челси
|21
|31
|9
|Фулхэм
|21
|31
|10
|Сандерленд
|21
|30
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|21
|29
|12
|Эвертон
|21
|29
|13
|Кристал Пэлас
|21
|28
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|21
|27
|15
|Борнмут
|21
|26
|16
|Лидс Юнайтед
|21
|22
|17
|Ноттингем Форест
|21
|21
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|14
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|21
|13
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|21
|7