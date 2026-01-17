05:51 ()
Челси - Брентфорд 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 17:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
17 Января 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Челси
Брентфорд

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Брентфорд, которое состоится 17 Января 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Брентфорд
Лондон
1ИспанияврРоберт Санчес
23АнглиязщТрево Чалоба
5ФранциязщБенуа Бадьяшиль
3ИспаниязщМарк Кукурелья
24АнглиязщРис Джеймс
8АргентинапзЭнцо Фернандес
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
10АнглияпзКоул Палмер
49АргентинапзАлехандро Гарначо
7ПортугалиянпПедру Нету
20БразилиянпЖоао Педро
1ИрландияврКивин Келлехер
20НорвегиязщКристоффер Аер
22ИрландиязщНейтан Коллинз
3АнглиязщРико Генри
4НидерландызщСепп ван ден Берг
33ИталияпзМикаель Кайоде
18УкраинапзЕгор Ярмолюк
27ГерманияпзВитали Янельт
8ДанияпзМатиас Йенсен
9БразилиянпИгор Тьяго
7ГерманиянпКевин Шаде
Главные тренеры
АнглияЛиам Росеньор
ИрландияКит Эндрюс
История личных встреч
13.09.2025Англия — Премьер-лига4-й турБрентфорд2 : 2Челси
06.04.2025Англия — Премьер-лига31-й турБрентфорд0 : 0Челси
15.12.2024Англия — Премьер-лига16-й турЧелси2 : 1Брентфорд
02.03.2024Англия - Премьер-лига27-й турБрентфорд2 : 2Челси
28.10.2023Англия - Премьер-лига10-й турЧелси0 : 2Брентфорд
26.04.2023Англия - Премьер-лига33-й турЧелси0 : 2Брентфорд
19.10.2022Англия - Премьер-лига12-й турБрентфорд0 : 0Челси
02.04.2022Англия - Премьер-лига31-й турЧелси1 : 4Брентфорд
22.12.2021Англия - Кубок лиги1/4 финалаБрентфорд0 : 2Челси
16.10.2021Англия - Премьер-лига8-й турБрентфорд0 : 1Челси
14.01.2026Англия — Кубок лиги1/2 финала. 1-й матчЧелси2 : 3
10.01.2026Кубок Англии3-й раунд1 : 5Челси
07.01.2026Англия — Премьер-лига21-й тур2 : 1Челси
04.01.2026Англия — Премьер-лига20-й тур1 : 1Челси
30.12.2025Англия — Премьер-лига19-й турЧелси2 : 2
10.01.2026Кубок Англии3-й раунд0 : 2Брентфорд
07.01.2026Англия — Премьер-лига21-й турБрентфорд3 : 0
04.01.2026Англия — Премьер-лига20-й тур2 : 4Брентфорд
01.01.2026Англия — Премьер-лига19-й турБрентфорд0 : 0
27.12.2025Англия — Премьер-лига18-й турБрентфорд4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2149
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2143
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2143
4
Лига чемпионов
Ливерпуль2135
5
Лига Европы
Брентфорд2133
6 Ньюкасл Юнайтед2132
7 Манчестер Юнайтед2132
8 Челси2131
9 Фулхэм2131
10 Сандерленд2130
11 Брайтон энд Хоув Альбион2129
12 Эвертон2129
13 Кристал Пэлас2128
14 Тоттенхэм Хотспур2127
15 Борнмут2126
16 Лидс Юнайтед2122
17 Ноттингем Форест2121
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2114
19
Зона вылета
Бёрнли2113
20
Зона вылета
Вулверхэмптон217

Отзывы и комментарии к матчу

