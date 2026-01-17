05:54 ()
Эксельсиор - Телстар 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 21:00
17 Января 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Эксельсиор
Телстар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - Телстар, которое состоится 17 Января 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
Телстар
Велзен
История личных встреч
01.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Телстар2 : 2Эксельсиор
16.04.2021 Нидерланды - Первый дивизион 34-й тур Телстар1 : 1Эксельсиор
22.09.2020 Нидерланды - Первый дивизион 4-й тур Эксельсиор1 : 2Телстар
17.01.2020 Нидерланды - Первый дивизион 22-й тур Эксельсиор3 : 3Телстар
23.08.2019 Нидерланды - Первый дивизион 3-й тур Телстар3 : 0Эксельсиор
10.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 5 : 1Эксельсиор
20.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Эксельсиор2 : 1
05.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Эксельсиор0 : 2
29.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Эксельсиор1 : 0
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 1 : 2Эксельсиор
14.01.2026 Кубок Нидерландов 1/8 финала 1 : 3Телстар
11.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур Телстар2 : 3
20.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 0 : 1Телстар
16.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала 1 : 4Телстар
13.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур Телстар2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1849
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1836
3
Лига чемпионов
Аякс1833
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1729
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1728
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1828
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1826
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта1826
9 Херенвен1824
10 Утрехт1723
11 Фортуна1822
12 Гоу Эхед Иглс1820
13 ПЕК Зволле1820
14 Эксельсиор1719
15 Телстар1815
16
Стыковая зона
НАК Бреда1814
17
Зона вылета
Волендам1814
18
Зона вылета
Хераклес1814

Отзывы и комментарии к матчу

Новости футбола

Обзоры матчей

Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

