Удинезе - Интер 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 16:00
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
17 Января 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 21-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Удинезе
Интер М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Интер М, которое состоится 17 Января 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Интер М
Милан
40 Нигерия вр Мадука Окойе
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель
28 Франция зщ Умар Соле
59 Италия зщ Алессандро Дзаноли
11 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
31 Дания зщ Томас Кристенсен
32 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
8 Швеция пз Йеспер Карлстрём
24 Польша пз Якуб Пётровски
14 Франция пз Артюр Атта
9 Англия нп Кинан Дэвис
1 Швейцария вр Ян Зоммер
31 Германия зщ Янн Биссекк
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
32 Италия зщ Федерико Димарко
30 Бразилия зщ Карлос Аугусто
11 Бразилия пз Луис Энрике
23 Италия пз Николо Барелла
8 Хорватия пз Петар Сучич
22 Армения пз Генрих Мхитарян
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
94 Италия нп Франческо Эспозито
Главные тренеры
Германия Коста Руньяич
Румыния Кристиан Киву
История личных встреч
31.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Интер М1 : 2Удинезе
30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Интер М2 : 1Удинезе
19.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала. 1-й матч Интер М2 : 0Удинезе
28.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Удинезе2 : 3Интер М
08.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Удинезе1 : 2Интер М
09.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Интер М4 : 0Удинезе
18.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 23-й тур Интер М3 : 1Удинезе
18.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 7-й тур Удинезе3 : 1Интер М
01.05.2022 Италия - Серия А 35-й тур Удинезе1 : 2Интер М
31.10.2021 Италия - Серия А 11-й тур Интер М2 : 0Удинезе
10.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур Удинезе2 : 2
07.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур 1 : 2Удинезе
03.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур 1 : 0Удинезе
27.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур Удинезе1 : 1
21.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур 5 : 1Удинезе
14.01.2026 Италия — Серия А 16-й тур Интер М1 : 0
11.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур Интер М2 : 2
07.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур 0 : 2Интер М
04.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур Интер М3 : 1
28.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 0 : 1Интер М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2046
2
Лига чемпионов
Милан2043
3
Лига чемпионов
Наполи2040
4
Лига чемпионов
Ювентус2039
5
Лига Европы
Рома2039
6
Лига конференций
Комо2034
7 Аталанта2031
8 Болонья2030
9 Лацио2028
10 Удинезе2026
11 Торино2023
12 Сассуоло2023
13 Кремонезе2022
14 Парма2022
15 Дженоа2019
16 Кальяри2019
17 Лечче2017
18
Зона вылета
Фиорентина2014
19
Зона вылета
Пиза2013
20
Зона вылета
Верона2013

