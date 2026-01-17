Удинезе - Интер 17 Января прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Интер М, которое состоится 17 Января 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Мадука Окойе
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|28
|зщ
|Умар Соле
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|11
|зщ
|Хассан Камара
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|24
|пз
|Якуб Пётровски
|14
|пз
|Артюр Атта
|9
|нп
|Кинан Дэвис
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|11
|пз
|Луис Энрике
|23
|пз
|Николо Барелла
|8
|пз
|Петар Сучич
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|94
|нп
|Франческо Эспозито
|Коста Руньяич
|Кристиан Киву
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 2
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|19.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 0
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|08.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|4 : 0
|18.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|3 : 1
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|3 : 1
|01.05.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|31.10.2021
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|10.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 2
|07.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|5 : 1
|14.01.2026
|Италия — Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|11.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 2
|07.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 2
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|3 : 1
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|20
|46
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|20
|43
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|20
|40
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Рома
|20
|39
| 6
Лига конференций
|Комо
|20
|34
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Болонья
|20
|30
|9
|Лацио
|20
|28
|10
|Удинезе
|20
|26
|11
|Торино
|20
|23
|12
|Сассуоло
|20
|23
|13
|Кремонезе
|20
|22
|14
|Парма
|20
|22
|15
|Дженоа
|20
|19
|16
|Кальяри
|20
|19
|17
|Лечче
|20
|17
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|20
|14
| 19
Зона вылета
|Пиза
|20
|13
| 20
Зона вылета
|Верона
|20
|13