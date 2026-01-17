05:54 ()
Жил Висенте - Насьонал 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 17:30
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
17 Января 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 18-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Жил Висенте
Насьонал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Насьонал, которое состоится 17 Января 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Насьонал
Фуншал
История личных встреч
09.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Насьонал0 : 2Жил Висенте
19.04.2025 Португалия — Примейра 30-й тур Насьонал0 : 3Жил Висенте
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Жил Висенте2 : 1Насьонал
27.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа E. 2-й тур Жил Висенте2 : 0Насьонал
19.03.2021 Португалия - Примейра 24-й тур Жил Висенте2 : 0Насьонал
08.11.2020 Португалия - Примейра 7-й тур Насьонал2 : 1Жил Висенте
22.04.2018 Португалия - Сегунда 35-й тур Жил Висенте0 : 0Насьонал
10.12.2017 Португалия - Сегунда 16-й тур Насьонал1 : 1Жил Висенте
13.01.2016 Кубок Португалии 1/4 финала Жил Висенте1 : 0Насьонал
12.04.2015 Португалия - Примейра 28-й тур Насьонал3 : 2Жил Висенте
02.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур Жил Висенте1 : 1
28.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур 2 : 2Жил Висенте
20.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур Жил Висенте2 : 2
13.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 1 : 1Жил Висенте
08.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 0 : 0Жил Висенте
11.01.2026 Португалия — Примейра 16-й тур Насьонал3 : 3
02.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур 2 : 1Насьонал
21.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур 2 : 2Насьонал
15.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Насьонал3 : 1
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 0Насьонал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1749
2
Лига чемпионов
Спортинг1742
3
Лига Европы
Бенфика1739
4
Лига конференций
Жил Висенте1728
5 Брага1727
6 Морейренсе1727
7 Витория Гимарайнш1725
8 Фамаликан1723
9 Эшторил1720
10 Алверка1720
11 Риу Аве1720
12 Эштрела1719
13 Санта-Клара1717
14 Насьонал1717
15 Каза Пия1714
16
Стыковая зона
Арока1714
17
Зона вылета
Тондела1712
18
Зона вылета
АВС174

