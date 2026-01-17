Жил Висенте - Насьонал 17 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Насьонал, которое состоится 17 Января 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|09.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 2
|19.04.2025
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|0 : 3
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 1
|27.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа E. 2-й тур
|2 : 0
|19.03.2021
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|2 : 0
|08.11.2020
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|22.04.2018
|Португалия - Сегунда
|35-й тур
|0 : 0
|10.12.2017
|Португалия - Сегунда
|16-й тур
|1 : 1
|13.01.2016
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 0
|12.04.2015
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 2
|02.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|28.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|20.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|2 : 2
|13.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|08.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|0 : 0
|11.01.2026
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|3 : 3
|02.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|2 : 1
|21.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|2 : 2
|15.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 1
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|17
|49
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|17
|42
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|17
|39
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|17
|28
|5
|Брага
|17
|27
|6
|Морейренсе
|17
|27
|7
|Витория Гимарайнш
|17
|25
|8
|Фамаликан
|17
|23
|9
|Эшторил
|17
|20
|10
|Алверка
|17
|20
|11
|Риу Аве
|17
|20
|12
|Эштрела
|17
|19
|13
|Санта-Клара
|17
|17
|14
|Насьонал
|17
|17
|15
|Каза Пия
|17
|14
| 16
Стыковая зона
|Арока
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Тондела
|17
|12
| 18
Зона вылета
|АВС
|17
|4