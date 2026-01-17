05:53 ()
Ланс - Осер 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 18:00
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
17 Января 2026 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Ланс
Осер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Осер, которое состоится 17 Января 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Осер
Осер
40 Франция вр Робен Риссер
25 Буркина-Фасо зщ Исмаэло Ганью
6 Австрия зщ Самсон Байду
20 Франция зщ Маланг Сарр
23 Саудовская Аравия зщ Сауд Абдулхамид
14 Франция зщ Матьё Юдоль
28 Франция пз Адриен Томассон
5 Черногория пз Андрия Булатович
10 Франция нп Флорьян Товен
11 Франция нп Одсонн Эдуар
22 Франция нп Уэсли Саид
16 Гвиана вр Донован Леон
27 Франция зщ Ламин Си
20 Кот-д'Ивуар зщ Синали Дьоманде
22 Норвегия зщ Фредрик Оппегорд
29 Франция пз Марвен Сеная
34 Франция пз Руди Матондо
18 Сенегал пз Ассан Диуссе
5 Франция пз Кевин Дануа
7 Франция пз Хосуэ Казимир
23 Гана пз Ибрахим Осман
9 Франция нп Секу Мара
Главные тренеры
Франция Пьер Саж
Франция Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
04.10.2025 Франция — Лига 1 7-й тур Осер1 : 2Ланс
27.04.2025 Франция — Лига 1 31-й тур Ланс0 : 4Осер
14.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур Осер2 : 2Ланс
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Осер1 : 3Ланс
14.01.2023 Франция - Лига 1 19-й тур Ланс1 : 0Осер
21.10.2019 Франция - Лига 2 11-й тур Ланс0 : 0Осер
09.03.2019 Франция - Лига 2 28-й тур Ланс2 : 0Осер
06.10.2018 Франция - Лига 2 10-й тур Осер1 : 2Ланс
11.05.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 38-й тур Ланс2 : 1Осер
31.07.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. 1-й тур Осер1 : 0Ланс
11.01.2026 Кубок Франции 1/16 финала 0 : 3Ланс
02.01.2026 Франция — Лига 1 17-й тур 0 : 3Ланс
19.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала Ланс3 : 1
14.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Ланс2 : 0
06.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур 1 : 2Ланс
04.01.2026 Франция — Лига 1 17-й тур 2 : 0Осер
21.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала Осер1 : 2
14.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Осер3 : 4
07.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур Осер3 : 1
29.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур 1 : 1Осер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1740
2
Лига чемпионов
ПСЖ1739
3
Лига чемпионов
Марсель1732
4
Лига чемпионов
Лилль1732
5
Лига Европы
Лион1730
6
Лига конференций
Ренн1730
7 Страсбург1724
8 Тулуза1723
9 Монако1723
10 Анже1722
11 Брест1722
12 Лорьян1719
13 Гавр1718
14 Ницца1718
15 Париж1716
16
Стыковая зона
Нант1714
17
Зона вылета
Осер1712
18
Зона вылета
Метц1712

Отзывы и комментарии к матчу

