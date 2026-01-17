Ланс - Осер 17 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Осер, которое состоится 17 Января 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Робен Риссер
|25
|зщ
|Исмаэло Ганью
|6
|зщ
|Самсон Байду
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|23
|зщ
|Сауд Абдулхамид
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|28
|пз
|Адриен Томассон
|5
|пз
|Андрия Булатович
|10
|нп
|Флорьян Товен
|11
|нп
|Одсонн Эдуар
|22
|нп
|Уэсли Саид
|16
|вр
|Донован Леон
|27
|зщ
|Ламин Си
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|22
|зщ
|Фредрик Оппегорд
|29
|пз
|Марвен Сеная
|34
|пз
|Руди Матондо
|18
|пз
|Ассан Диуссе
|5
|пз
|Кевин Дануа
|7
|пз
|Хосуэ Казимир
|23
|пз
|Ибрахим Осман
|9
|нп
|Секу Мара
|Пьер Саж
|Кристоф Пеллиссье
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
|27.04.2025
|Франция — Лига 1
|31-й тур
|0 : 4
|14.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 2
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 3
|14.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 0
|21.10.2019
|Франция - Лига 2
|11-й тур
|0 : 0
|09.03.2019
|Франция - Лига 2
|28-й тур
|2 : 0
|06.10.2018
|Франция - Лига 2
|10-й тур
|1 : 2
|11.05.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 38-й тур
|2 : 1
|31.07.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 1-й тур
|1 : 0
|11.01.2026
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 3
|02.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|0 : 3
|19.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|3 : 1
|14.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 0
|06.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 2
|04.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 0
|21.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 2
|14.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 4
|07.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|3 : 1
|29.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|17
|40
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|17
|39
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|17
|32
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|17
|32
| 5
Лига Европы
|Лион
|17
|30
| 6
Лига конференций
|Ренн
|17
|30
|7
|Страсбург
|17
|24
|8
|Тулуза
|17
|23
|9
|Монако
|17
|23
|10
|Анже
|17
|22
|11
|Брест
|17
|22
|12
|Лорьян
|17
|19
|13
|Гавр
|17
|18
|14
|Ницца
|17
|18
|15
|Париж
|17
|16
| 16
Стыковая зона
|Нант
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Осер
|17
|12
| 18
Зона вылета
|Метц
|17
|12