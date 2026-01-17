Лидс Юнайтед - Фулхэм 17 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Фулхэм, которое состоится 17 Января 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лукас Перри
|6
|зщ
|Джо Родон
|15
|зщ
|Яка Бийол
|5
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|24
|зщ
|Джеймс Джастин
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|18
|пз
|Антон Стах
|4
|пз
|Итан Ампаду
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|19
|нп
|Ноа Окафор
|1
|вр
|Бернд Лено
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|15
|зщ
|Хорхе Куэнка
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|16
|пз
|Сандер Берге
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|20
|пз
|Саша Лукич
|22
|пз
|Кевин
|8
|нп
|Гарри Уилсон
|7
|нп
|Рауль Хименес
|Даниэль Фарке
|Марку Силва
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|22.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
|28.02.2023
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 0
|23.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|21.09.2021
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 0 5 : 6
|19.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|19.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 3
|27.06.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|3 : 0
|21.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|2 : 1
|03.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|2 : 0
|11.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 3
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|4 : 3
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|01.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|28.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|3 : 1
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|01.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|21
|49
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|21
|43
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|21
|43
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|21
|35
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|21
|33
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|32
|7
|Манчестер Юнайтед
|21
|32
|8
|Челси
|21
|31
|9
|Фулхэм
|21
|31
|10
|Сандерленд
|21
|30
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|21
|29
|12
|Эвертон
|21
|29
|13
|Кристал Пэлас
|21
|28
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|21
|27
|15
|Борнмут
|21
|26
|16
|Лидс Юнайтед
|21
|22
|17
|Ноттингем Форест
|21
|21
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|14
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|21
|13
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|21
|7