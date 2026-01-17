05:52 ()
Онлайн трансляции
Суббота 17 января
Свернуть список

Лидс Юнайтед - Фулхэм 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 17:00
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
17 Января 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Лидс Юнайтед
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Фулхэм, которое состоится 17 Января 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Фулхэм
Лондон
1БразилияврЛукас Перри
6УэльсзщДжо Родон
15СловениязщЯка Бийол
5НидерландызщПаскаль Стрёйк
24АнглиязщДжеймс Джастин
3ШвециязщГабриэль Гудмундссон
18ГерманияпзАнтон Стах
4УэльспзИтан Ампаду
11СШАпзБренден Ааронсон
9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
19ШвейцариянпНоа Окафор
1ГерманияврБернд Лено
33СШАзщЭнтони Робинсон
5ДаниязщЙоаким Андерсен
15ИспаниязщХорхе Куэнка
21БельгиязщТимоти Кастань
16НорвегияпзСандер Берге
32АнглияпзЭмиль Смит-Роу
20СербияпзСаша Лукич
22Бразилияпз Кевин
8УэльснпГарри Уилсон
7МексиканпРауль Хименес
Главные тренеры
ГерманияДаниэль Фарке
ПортугалияМарку Силва
История личных встреч
13.09.2025Англия — Премьер-лига4-й турФулхэм1 : 0Лидс Юнайтед
22.04.2023Англия - Премьер-лига32-й турФулхэм2 : 1Лидс Юнайтед
28.02.2023Кубок Англии1/8 финалаФулхэм2 : 0Лидс Юнайтед
23.10.2022Англия - Премьер-лига13-й турЛидс Юнайтед2 : 3Фулхэм
21.09.2021Англия - Кубок лиги3-й раундФулхэм0 : 0 5 : 6Лидс Юнайтед
19.03.2021Англия - Премьер-лига29-й турФулхэм1 : 2Лидс Юнайтед
19.09.2020Англия - Премьер-лига2-й турЛидс Юнайтед4 : 3Фулхэм
27.06.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турЛидс Юнайтед3 : 0Фулхэм
21.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турФулхэм2 : 1Лидс Юнайтед
03.04.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турФулхэм2 : 0Лидс Юнайтед
11.01.2026Кубок Англии3-й раунд1 : 3Лидс Юнайтед
07.01.2026Англия — Премьер-лига21-й тур4 : 3Лидс Юнайтед
04.01.2026Англия — Премьер-лига20-й турЛидс Юнайтед1 : 1
01.01.2026Англия — Премьер-лига19-й тур0 : 0Лидс Юнайтед
28.12.2025Англия — Премьер-лига18-й тур1 : 1Лидс Юнайтед
10.01.2026Кубок Англии3-й раундФулхэм3 : 1
07.01.2026Англия — Премьер-лига21-й турФулхэм2 : 1
04.01.2026Англия — Премьер-лига20-й турФулхэм2 : 2
01.01.2026Англия — Премьер-лига19-й тур1 : 1Фулхэм
27.12.2025Англия — Премьер-лига18-й тур0 : 1Фулхэм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2149
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2143
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2143
4
Лига чемпионов
Ливерпуль2135
5
Лига Европы
Брентфорд2133
6 Ньюкасл Юнайтед2132
7 Манчестер Юнайтед2132
8 Челси2131
9 Фулхэм2131
10 Сандерленд2130
11 Брайтон энд Хоув Альбион2129
12 Эвертон2129
13 Кристал Пэлас2128
14 Тоттенхэм Хотспур2127
15 Борнмут2126
16 Лидс Юнайтед2122
17 Ноттингем Форест2121
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2114
19
Зона вылета
Бёрнли2113
20
Зона вылета
Вулверхэмптон217

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close