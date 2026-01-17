Боруссия Д - Санкт-Паули 17 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Санкт-Паули, которое состоится 17 Января 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Грегор Кобель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|24
|зщ
|Даниэль Свенссон
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|23
|пз
|Эмре Джан
|7
|пз
|Джоб Беллингем
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|9
|нп
|Серу Гирасси
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|25
|зщ
|Адам Дзвигала
|3
|зщ
|Карол Метс
|8
|зщ
|Эрик Смит
|11
|пз
|Аркадиуш Пырка
|16
|пз
|Джоэл Чима Фудзита
|6
|пз
|Джеймс Сэндс
|23
|пз
|Луис Оппи
|28
|нп
|Матиас Перейра Лаж
|19
|нп
|Мартейн Карс
|Нико Ковач
|Александер Блессин
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 3
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|18.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|18.01.2022
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 1
|28.10.2014
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 3
|19.02.2011
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|25.09.2010
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|13.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|3 : 0
|09.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|3 : 3
|19.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|14.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 2
|14.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|04.01.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 0
|21.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 0
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|17
|47
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|17
|36
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|16
|32
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|17
|32
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|16
|30
| 6
Лига конференций
|Байер
|16
|29
|7
|Айнтрахт Ф
|17
|26
|8
|Фрайбург
|17
|23
|9
|Унион
|17
|23
|10
|Боруссия М
|17
|19
|11
|Вольфсбург
|17
|18
|12
|Кёльн
|17
|17
|13
|Вердер
|16
|17
|14
|Гамбург
|16
|16
|15
|Аугсбург
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|17
|12
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|17
|12