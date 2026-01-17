05:53 ()
Боруссия Д - Санкт-Паули 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 16:30
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
17 Января 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 18-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Боруссия Д
Санкт-Паули

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Санкт-Паули, которое состоится 17 Января 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Санкт-Паули
Гамбург
1ШвейцарияврГрегор Кобель
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
24ШвециязщДаниэль Свенссон
8ГерманияпзФеликс Нмеча
10ГерманияпзЮлиан Брандт
23ГерманияпзЭмре Джан
7АнглияпзДжоб Беллингем
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
9ГвинеянпСеру Гирасси
22Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
5ГерманиязщХауке Валь
25ПольшазщАдам Дзвигала
3ЭстониязщКарол Метс
8ШвециязщЭрик Смит
11ПольшапзАркадиуш Пырка
16ЯпонияпзДжоэл Чима Фудзита
6СШАпзДжеймс Сэндс
23ГерманияпзЛуис Оппи
28ФранциянпМатиас Перейра Лаж
19НидерландынпМартейн Карс
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
ГерманияАлександер Блессин
История личных встреч
23.08.2025Германия — Бундеслига1-й турСанкт-Паули3 : 3Боруссия Д
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й турСанкт-Паули0 : 2Боруссия Д
18.10.2024Германия — Бундеслига7-й турБоруссия Д2 : 1Санкт-Паули
18.01.2022Кубок Германии1/8 финалаСанкт-Паули2 : 1Боруссия Д
28.10.2014Кубок Германии2-й раундСанкт-Паули0 : 3Боруссия Д
19.02.2011Германия - Бундеслига23-й турБоруссия Д2 : 0Санкт-Паули
25.09.2010Германия - Бундеслига6-й турСанкт-Паули1 : 3Боруссия Д
13.01.2026Германия — Бундеслига17-й турБоруссия Д3 : 0
09.01.2026Германия — Бундеслига16-й тур3 : 3Боруссия Д
19.12.2025Германия — Бундеслига15-й турБоруссия Д2 : 0
14.12.2025Германия — Бундеслига14-й тур1 : 1Боруссия Д
10.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турБоруссия Д2 : 2
14.01.2026Германия — Бундеслига17-й тур2 : 1Санкт-Паули
04.01.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Санкт-Паули0 : 0
21.12.2025Германия — Бундеслига15-й тур0 : 0Санкт-Паули
13.12.2025Германия — Бундеслига14-й турСанкт-Паули2 : 1
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й тур1 : 1Санкт-Паули
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1747
2
Лига чемпионов
Боруссия Д1736
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1632
4
Лига чемпионов
Штутгарт1732
5
Лига Европы
Хоффенхайм1630
6
Лига конференций
Байер1629
7 Айнтрахт Ф1726
8 Фрайбург1723
9 Унион1723
10 Боруссия М1719
11 Вольфсбург1718
12 Кёльн1717
13 Вердер1617
14 Гамбург1616
15 Аугсбург1715
16
Стыковая зона
Майнц1712
17
Зона вылета
Санкт-Паули1612
18
Зона вылета
Хайденхайм1712

