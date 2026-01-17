«Аталанта» не смогла удержать победу над «Пизой» в 21-м туре Серии А

Дата публикации: 17-01-2026 01:50

Состоялся матч 20-го тура чемпионата Италии по футболу среди команд Серии А сезона 2025-2026 годов. На стадионе Арена Гарибальди - Ромео Анконетани в городе Пиза встретились местная Пиза и Аталанта из Бергамо. Поединок проходил под руководством главного арбитра встречи Маттео Маркетти, который следил за порядком на поле и строго соблюдал правила.

Обе команды на протяжении всего матча показывали боевой футбол, но открыть счет удалось гостям. На 83-й минуте Никола Крстович, нападающий Аталанты, точным ударом вывел свою команду вперед и приблизил бергамасков к важной победе. Однако хозяева не собирались сдаваться без боя. Уже на 87-й минуте Рафиу Дуросинми, форвард Пизы, забил ответный гол, сравняв счет и обеспечив своей команде важное очко. В результате встреча завершилась ничейным результатом - 1:1.

После этой игры Аталанта продолжает борьбу за еврокубки, имея в своем активе 32 очка после 21 матча, что позволяет занимать седьмую строчку турнирной таблицы Серии А. Пиза же, набрав всего 14 очков, находится в зоне вылета и удерживает предпоследнее, 19-е место, сохраняя шансы на спасение. Лидирует в чемпионате миланский Интер, набравший 46 очков.

В следующем туре Пиза сыграет против непростого соперника - Интера. Встреча состоится 23 января. Аталанта же примет на своем поле команду Парма двумя днями позже, 25 января, и постарается порадовать своих болельщиков победой.