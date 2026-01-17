05:52 ()
Реал Мадрид - Леванте 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 15:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
17 Января 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 20-й тур
Главный судья: Мигель Сесма Эспиноса (Испания);
Реал Мадрид
Леванте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Леванте, которое состоится 17 Января 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Леванте
Валенсия
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
17 Испания зщ Рауль Асенсио
24 Испания зщ Дин Хёйсен
18 Испания зщ Альваро Фернандес
14 Франция зщ Орельен Тчуамени
2 Испания зщ Даниэль Карвахаль
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
5 Англия пз Джуд Беллингем
16 Испания нп Гонсало Гарсия
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
15 Турция нп Арда Гюлер
13 Австралия вр Мэтью Райан
22 Германия зщ Джереми Тольян
4 Испания зщ Адриан Де Ла Фуэнте
2 Аргентина зщ Матиас Морено
23 Испания зщ Мануэль Санчес
12 Испания пз Унай Венседор
10 Испания пз Пабло Мартинес
24 Испания пз Карлос Альварес
18 Испания нп Икер Лосада
9 Испания нп Иван Ромеро
21 Камерун нп Карл Эдуард Этта Эйонг
Главные тренеры
Испания Альваро Арбелоа
Испания Альваро Арбелоа
Португалия Луиш Мануэл Феррейра Каштру
История личных встреч
23.09.2025 Испания — Примера 6-й тур Леванте1 : 4Реал Мадрид
12.05.2022 Испания - Примера 36-й тур Реал Мадрид6 : 0Леванте
22.08.2021 Испания - Примера 2-й тур Леванте3 : 3Реал Мадрид
30.01.2021 Испания - Примера 21-й тур Реал Мадрид1 : 2Леванте
04.10.2020 Испания - Примера 5-й тур Леванте0 : 2Реал Мадрид
22.02.2020 Испания - Примера 25-й тур Леванте1 : 0Реал Мадрид
14.09.2019 Испания - Примера 4-й тур Реал Мадрид3 : 2Леванте
24.02.2019 Испания - Примера 25-й тур Леванте1 : 2Реал Мадрид
20.10.2018 Испания - Примера 9-й тур Реал Мадрид1 : 2Леванте
03.02.2018 Испания - Примера 22-й тур Леванте2 : 2Реал Мадрид
14.01.2026 Кубок Испании 1/8 финала 3 : 2Реал Мадрид
11.01.2026 Суперкубок Испании Финал 3 : 2Реал Мадрид
08.01.2026 Суперкубок Испании 1/2 финала 1 : 2Реал Мадрид
04.01.2026 Испания — Примера 18-й тур Реал Мадрид5 : 1
20.12.2025 Испания — Примера 17-й тур Реал Мадрид2 : 0
11.01.2026 Испания — Примера 19-й тур Леванте1 : 1
04.01.2026 Испания — Примера 18-й тур 0 : 3Леванте
20.12.2025 Испания — Примера 17-й тур Леванте1 : 1
17.12.2025 Кубок Испании 1/16 финала 1 : 0Леванте
08.12.2025 Испания — Примера 15-й тур 2 : 0Леванте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1949
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1945
3
Лига чемпионов
Вильярреал1841
4
Лига чемпионов
Атлетико М1938
5
Лига Европы
Эспаньол1934
6
Лига конференций
Бетис1929
7 Сельта1929
8 Атлетик Б1924
9 Эльче1923
10 Райо Вальекано1922
11 Реал Сосьедад1921
12 Хетафе1921
13 Жирона1921
14 Севилья1920
15 Осасуна1919
16 Алавес1919
17 Мальорка1918
18
Зона вылета
Валенсия1917
19
Зона вылета
Леванте1814
20
Зона вылета
Овьедо1913

