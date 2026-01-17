Реал Мадрид - Леванте 17 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Леванте, которое состоится 17 Января 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Рауль Асенсио
|24
|зщ
|Дин Хёйсен
|18
|зщ
|Альваро Фернандес
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|16
|нп
|Гонсало Гарсия
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|15
|нп
|Арда Гюлер
|13
|вр
|Мэтью Райан
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|2
|зщ
|Матиас Морено
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|12
|пз
|Унай Венседор
|10
|пз
|Пабло Мартинес
|24
|пз
|Карлос Альварес
|18
|нп
|Икер Лосада
|9
|нп
|Иван Ромеро
|21
|нп
|Карл Эдуард Этта Эйонг
|Альваро Арбелоа
|Альваро Арбелоа
|Луиш Мануэл Феррейра Каштру
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 4
|12.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|6 : 0
|22.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|3 : 3
|30.01.2021
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 2
|04.10.2020
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 2
|22.02.2020
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 0
|14.09.2019
|Испания - Примера
|4-й тур
|3 : 2
|24.02.2019
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 2
|20.10.2018
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 2
|03.02.2018
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 2
|14.01.2026
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 2
|11.01.2026
|Суперкубок Испании
|Финал
|3 : 2
|08.01.2026
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 2
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|5 : 1
|20.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|2 : 0
|11.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|0 : 3
|20.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 1
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 0
|08.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|49
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|19
|45
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|18
|41
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|19
|38
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|19
|34
| 6
Лига конференций
|Бетис
|19
|29
|7
|Сельта
|19
|29
|8
|Атлетик Б
|19
|24
|9
|Эльче
|19
|23
|10
|Райо Вальекано
|19
|22
|11
|Реал Сосьедад
|19
|21
|12
|Хетафе
|19
|21
|13
|Жирона
|19
|21
|14
|Севилья
|19
|20
|15
|Осасуна
|19
|19
|16
|Алавес
|19
|19
|17
|Мальорка
|19
|18
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|19
|17
| 19
Зона вылета
|Леванте
|18
|14
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|19
|13