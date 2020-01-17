05:54 ()
Египет - Нигерия 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 18:00
Стадион: Мохамед V (Касабланка, Марокко), вместимость: 45000
17 Января 2026 года в 19:00 (+03:00). Кубок африканских наций, За 3-е место
Египет
Нигерия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Египет - Нигерия, которое состоится 17 Января 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, За 3-е место, оно проводится на стадионе: Мохамед V (Касабланка, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Египет
Нигерия
23 Египет вр Мохамед Эль-Шенави
6 Египет зщ Яссер Ибрахим
4 Египет зщ Хоссам Абдельмагид
5 Египет зщ Рами Рабья
3 Египет зщ Мохамед Хани
13 Египет зщ Ахмед Абул-Фетух
19 Египет пз Марван Аттия
14 Египет пз Хамди Фати
8 Египет пз Эмам Ашур
10 Египет нп Мохамед Салах
22 Египет нп Омар Мармуш
23 Нигерия вр Стэнли Нвабили
2 Нигерия зщ Брайт Осайи-Самуэль
6 Нигерия зщ Семи Аджайи
21 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
13 Нигерия зщ Бруно Оньемаечи
8 Нигерия пз Фрэнк Оньека
4 Нигерия пз Онинье Ндиди
17 Нигерия пз Алекс Айуоби
7 Нигерия пз Адемола Лукман
22 Нигерия нп Акор Адамс
19 Нигерия нп Пол Онуачу
Главные тренеры
Египет Хоссам Хассан
Мали Эрик Шелль
История личных встреч
16.12.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Египет2 : 1Нигерия
11.01.2022 Кубок африканских наций Группа D. 1-й тур Нигерия1 : 0Египет
26.03.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Нигерия1 : 0Египет
12.04.2012 Товарищеские матчи (сборные) Апрель 2012 Египет3 : 2Нигерия
12.01.2010 Кубок африканских наций Группа C. 1-й тур Египет3 : 1Нигерия
14.01.2026 Кубок африканских наций 1/2 финала 1 : 0Египет
10.01.2026 Кубок африканских наций 1/4 финала Египет3 : 2
05.01.2026 Кубок африканских наций 1/8 финала Египет3 : 1 ДВ
29.12.2025 Кубок африканских наций Группа B. 3-й тур 0 : 0Египет
26.12.2025 Кубок африканских наций Группа B. 2-й тур Египет1 : 0
14.01.2026 Кубок африканских наций 1/2 финала Нигерия0 : 0 2 : 4
10.01.2026 Кубок африканских наций 1/4 финала 0 : 2Нигерия
05.01.2026 Кубок африканских наций 1/8 финала Нигерия4 : 0
30.12.2025 Кубок африканских наций Группа C. 3-й тур 1 : 3Нигерия
27.12.2025 Кубок африканских наций Группа C. 2-й тур Нигерия3 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место Кубка африканских наций: Египет — Нигерия. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Сенегал
Судан
3 : 1
Мали
Тунис
1 : 1 3 : 2
Марокко
Танзания
1 : 0
ЮАР
Камерун
1 : 2
Египет
Бенин
3 : 1 ДВ
Нигерия
Мозамбик
4 : 0
Алжир
ДР Конго
1 : 0 ДВ
Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
3 : 0
1/4 финала
Мали
Сенегал
0 : 1
Камерун
Марокко
0 : 2
Алжир
Нигерия
0 : 2
Египет
Кот-д'Ивуар
3 : 2
1/2 финала
Сенегал
Египет
1 : 0
Нигерия
Марокко
0 : 0 2 : 4
За 3-е место
Египет
Нигерия
17.01
Финал
Сенегал
Марокко
18.01

