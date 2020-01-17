Египет - Нигерия 17 Января прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Египет - Нигерия, которое состоится 17 Января 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, За 3-е место, оно проводится на стадионе: Мохамед V (Касабланка, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|23
|вр
|Мохамед Эль-Шенави
|6
|зщ
|Яссер Ибрахим
|4
|зщ
|Хоссам Абдельмагид
|5
|зщ
|Рами Рабья
|3
|зщ
|Мохамед Хани
|13
|зщ
|Ахмед Абул-Фетух
|19
|пз
|Марван Аттия
|14
|пз
|Хамди Фати
|8
|пз
|Эмам Ашур
|10
|нп
|Мохамед Салах
|22
|нп
|Омар Мармуш
|23
|вр
|Стэнли Нвабили
|2
|зщ
|Брайт Осайи-Самуэль
|6
|зщ
|Семи Аджайи
|21
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|13
|зщ
|Бруно Оньемаечи
|8
|пз
|Фрэнк Оньека
|4
|пз
|Онинье Ндиди
|17
|пз
|Алекс Айуоби
|7
|пз
|Адемола Лукман
|22
|нп
|Акор Адамс
|19
|нп
|Пол Онуачу
|Хоссам Хассан
|Эрик Шелль
|16.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|11.01.2022
|Кубок африканских наций
|Группа D. 1-й тур
|1 : 0
|26.03.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|12.04.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Апрель 2012
|3 : 2
|12.01.2010
|Кубок африканских наций
|Группа C. 1-й тур
|3 : 1
|14.01.2026
|Кубок африканских наций
|1/2 финала
|1 : 0
|10.01.2026
|Кубок африканских наций
|1/4 финала
|3 : 2
|05.01.2026
|Кубок африканских наций
|1/8 финала
|3 : 1 ДВ
|29.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа B. 3-й тур
|0 : 0
|26.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0
|14.01.2026
|Кубок африканских наций
|1/2 финала
|0 : 0 2 : 4
|10.01.2026
|Кубок африканских наций
|1/4 финала
|0 : 2
|05.01.2026
|Кубок африканских наций
|1/8 финала
|4 : 0
|30.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа C. 3-й тур
|1 : 3
|27.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа C. 2-й тур
|3 : 2
| Сенегал
Судан
|3 : 1
| Мали
Тунис
|1 : 1 3 : 2
| Марокко
Танзания
|1 : 0
| ЮАР
Камерун
|1 : 2
| Египет
Бенин
|3 : 1 ДВ
| Нигерия
Мозамбик
|4 : 0
| Алжир
ДР Конго
|1 : 0 ДВ
| Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
|3 : 0
| Мали
Сенегал
|0 : 1
| Камерун
Марокко
|0 : 2
| Алжир
Нигерия
|0 : 2
| Египет
Кот-д'Ивуар
|3 : 2
| Сенегал
Египет
|1 : 0
| Нигерия
Марокко
|0 : 0 2 : 4
| Египет
Нигерия
|17.01
| Сенегал
Марокко
|18.01