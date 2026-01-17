Аякс - Гоу Эхед Иглс 17 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 17 Января 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Витезслав Ярош
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|4
|зщ
|Коу Итакура
|2
|зщ
|Лукас Роза
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|18
|пз
|Дави Классен
|6
|пз
|Юри Регер
|48
|пз
|Шон Стёр
|10
|пз
|Оскар Глух
|9
|нп
|Каспер Дольберг
|11
|нп
|Мика Годтс
|22
|вр
|Яри Де Бюссер
|2
|зщ
|Матс Дейл
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Дин Джеймс
|21
|пз
|Мелле Мёленстен
|24
|пз
|Кензо Гаудмейн
|8
|пз
|Эверт Линторст
|7
|пз
|Якоб Бреум
|17
|пз
|Матис Сюре
|19
|нп
|Яден Слори
|9
|нп
|Милан Смит
|Джон Хейтинга
|Мелвин Бул
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 2
|23.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|2 : 0
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 1
|04.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|14.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 3
|02.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|0 : 0
|01.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 1
|27.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 1
|07.11.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|0 : 0
|31.10.2018
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|3 : 0
|14.01.2026
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|6 : 0
|11.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 3
|20.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|2 : 2
|17.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 7
|14.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|2 : 0
|14.01.2026
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 2 2 : 1
|11.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 2
|21.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 1
|17.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 1 1 : 3
|14.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|18
|49
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|18
|36
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|18
|33
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|17
|29
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|17
|28
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|18
|28
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|18
|26
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|18
|26
|9
|Херенвен
|18
|24
|10
|Утрехт
|17
|23
|11
|Фортуна
|18
|22
|12
|Гоу Эхед Иглс
|18
|20
|13
|ПЕК Зволле
|18
|20
|14
|Эксельсиор
|17
|19
|15
|Телстар
|18
|15
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|18
|14
| 17
Зона вылета
|Волендам
|18
|14
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|18
|14