Аякс - Гоу Эхед Иглс 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 17:30
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
17 Января 2026 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Аякс
Гоу Эхед Иглс

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 17 Января 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Гоу Эхед Иглс
Девентер
1 Чехия вр Витезслав Ярош
3 Дания зщ Антон Гоэи
4 Япония зщ Коу Итакура
2 Бразилия зщ Лукас Роза
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
18 Нидерланды пз Дави Классен
6 Нидерланды пз Юри Регер
48 Нидерланды пз Шон Стёр
10 Израиль пз Оскар Глух
9 Дания нп Каспер Дольберг
11 Бельгия нп Мика Годтс
22 Бельгия вр Яри Де Бюссер
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
5 Индонезия зщ Дин Джеймс
21 Нидерланды пз Мелле Мёленстен
24 Нидерланды пз Кензо Гаудмейн
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
7 Дания пз Якоб Бреум
17 Бельгия пз Матис Сюре
19 Суринам нп Яден Слори
9 Нидерланды нп Милан Смит
Главные тренеры
Нидерланды Джон Хейтинга
Нидерланды Мелвин Бул
История личных встреч
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2Аякс
23.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Аякс2 : 0Гоу Эхед Иглс
21.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1Аякс
04.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Аякс1 : 1Гоу Эхед Иглс
14.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 3Аякс
02.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 0Аякс
01.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Аякс1 : 1Гоу Эхед Иглс
27.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 1Аякс
07.11.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Аякс0 : 0Гоу Эхед Иглс
31.10.2018 Кубок Нидерландов 2-й раунд Аякс3 : 0Гоу Эхед Иглс
14.01.2026 Кубок Нидерландов 1/8 финала 6 : 0Аякс
11.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 2 : 3Аякс
20.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 2 : 2Аякс
17.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала 2 : 7Аякс
14.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур Аякс2 : 0
14.01.2026 Кубок Нидерландов 1/8 финала Гоу Эхед Иглс2 : 2 2 : 1
11.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2
21.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1
17.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала 1 : 1 1 : 3Гоу Эхед Иглс
14.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 2 : 0Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1849
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1836
3
Лига чемпионов
Аякс1833
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1729
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1728
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1828
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1826
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта1826
9 Херенвен1824
10 Утрехт1723
11 Фортуна1822
12 Гоу Эхед Иглс1820
13 ПЕК Зволле1820
14 Эксельсиор1719
15 Телстар1815
16
Стыковая зона
НАК Бреда1814
17
Зона вылета
Волендам1814
18
Зона вылета
Хераклес1814

