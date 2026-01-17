Кёльн - Майнц 17 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Майнц, которое состоится 17 Января 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Марвин Швебе
|6
|зщ
|Эрик Мартель
|33
|зщ
|Рав ван ден Берг
|22
|зщ
|Джахмай Симпсон-Пьюзи
|28
|пз
|Себастиан Себулонсен
|29
|пз
|Ян Тильман
|5
|пз
|Том Краус
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|8
|пз
|Денис Хусейнбашич
|17
|пз
|Алессио Кастро-Монтес
|9
|нп
|Рагнар Ахе
|33
|вр
|Даниэль Бац
|21
|зщ
|Данни да Коста
|16
|зщ
|Штефан Белл
|31
|зщ
|Доминик Кор
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|48
|зщ
|Кацпер Потульский
|10
|пз
|Надим Амири
|6
|пз
|Каисю Сано
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|8
|пз
|Пауль Небель
|20
|нп
|Филлип Тиц
|Лукас Кваснёк
|Урс Фишер (и.о.)
|24.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|0 : 1
|28.04.2024
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|10.12.2023
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
|15.04.2023
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|21.10.2022
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|5 : 0
|09.04.2022
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 2
|21.11.2021
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|11.04.2021
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|2 : 3
|12.12.2020
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|0 : 1
|17.05.2020
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|14.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 3
|10.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|13.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|10.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|21.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 0
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|14.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|17
|47
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|17
|36
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|16
|32
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|17
|32
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|16
|30
| 6
Лига конференций
|Байер
|16
|29
|7
|Айнтрахт Ф
|17
|26
|8
|Фрайбург
|17
|23
|9
|Унион
|17
|23
|10
|Боруссия М
|17
|19
|11
|Вольфсбург
|17
|18
|12
|Кёльн
|17
|17
|13
|Вердер
|16
|17
|14
|Гамбург
|16
|16
|15
|Аугсбург
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|17
|12
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|17
|12