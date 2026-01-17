05:53 ()
Кёльн - Майнц 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 16:30
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
17 Января 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 18-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Кёльн
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Майнц, которое состоится 17 Января 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Майнц
1ГерманияврМарвин Швебе
6ГерманиязщЭрик Мартель
33НидерландызщРав ван ден Берг
22АнглиязщДжахмай Симпсон-Пьюзи
28НорвегияпзСебастиан Себулонсен
29ГерманияпзЯн Тильман
5ГерманияпзТом Краус
16ПольшапзЯкуб Каминьский
8Босния и ГерцеговинапзДенис Хусейнбашич
17БельгияпзАлессио Кастро-Монтес
9ГерманиянпРагнар Ахе
33ГерманияврДаниэль Бац
21ГерманиязщДанни да Коста
16ГерманиязщШтефан Белл
31ГерманиязщДоминик Кор
30ШвейцариязщСильван Видмер
48ПольшазщКацпер Потульский
10ГерманияпзНадим Амири
6ЯпонияпзКаисю Сано
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
8ГерманияпзПауль Небель
20ГерманиянпФиллип Тиц
Главные тренеры
ГерманияЛукас Кваснёк
ШвейцарияУрс Фишер (и.о.)
История личных встреч
24.08.2025Германия — Бундеслига1-й турМайнц0 : 1Кёльн
28.04.2024Германия — Бундеслига31-й турМайнц1 : 1Кёльн
10.12.2023Германия — Бундеслига14-й турКёльн0 : 0Майнц
15.04.2023Германия — Бундеслига28-й турКёльн1 : 1Майнц
21.10.2022Германия — Бундеслига11-й турМайнц5 : 0Кёльн
09.04.2022Германия - Бундеслига29-й турКёльн3 : 2Майнц
21.11.2021Германия - Бундеслига12-й турМайнц1 : 1Кёльн
11.04.2021Германия — Бундеслига28-й турКёльн2 : 3Майнц
12.12.2020Германия — Бундеслига11-й турМайнц0 : 1Кёльн
17.05.2020Германия - Бундеслига26-й турКёльн2 : 2Майнц
14.01.2026Германия — Бундеслига17-й турКёльн1 : 3
10.01.2026Германия — Бундеслига16-й тур2 : 2Кёльн
20.12.2025Германия — Бундеслига15-й турКёльн0 : 1
13.12.2025Германия — Бундеслига14-й тур2 : 0Кёльн
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й турКёльн1 : 1
13.01.2026Германия — Бундеслига17-й турМайнц2 : 1
10.01.2026Германия — Бундеслига16-й тур2 : 2Майнц
21.12.2025Германия — Бундеслига15-й турМайнц0 : 0
18.12.2025Лига конференцийОбщий этап. 6-й турМайнц2 : 0
14.12.2025Германия — Бундеслига14-й тур2 : 2Майнц
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1747
2
Лига чемпионов
Боруссия Д1736
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1632
4
Лига чемпионов
Штутгарт1732
5
Лига Европы
Хоффенхайм1630
6
Лига конференций
Байер1629
7 Айнтрахт Ф1726
8 Фрайбург1723
9 Унион1723
10 Боруссия М1719
11 Вольфсбург1718
12 Кёльн1717
13 Вердер1617
14 Гамбург1616
15 Аугсбург1715
16
Стыковая зона
Майнц1712
17
Зона вылета
Санкт-Паули1612
18
Зона вылета
Хайденхайм1712

Отзывы и комментарии к матчу

