Суббота 17 января
Кальяри - Ювентус 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 21:45
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
17 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 21-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Кальяри
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Ювентус, которое состоится 17 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Ювентус
Турин
1 Италия вр Элия Каприле
6 Италия зщ Себастьяно Луперто
15 Уругвай зщ Хуан Родригес
3 Италия зщ Рияд Идрисси
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
8 Франция пз Мишель Адопо
16 Италия пз Маттео Прати
4 Италия пз Лука Маццители
9 Турция нп Семих Кылычсой
94 Италия нп Себастьяно Эспозито
2 Италия нп Марко Палестра
16 Италия вр Микеле Ди Грегорио
15 Франция зщ Пьер Калюлю
6 Англия зщ Ллойд Келли
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
3 Бразилия зщ Бремер
22 США пз Уэстон Маккенни
5 Италия пз Мануэль Локателли
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
21 Италия пз Фабио Миретти
30 Канада нп Джонатан Дэвид
11 Косово нп Эдон Жегрова
Главные тренеры
Италия Фабио Пизакане
Италия Лучано Спаллетти
История личных встреч
29.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Ювентус2 : 1Кальяри
23.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Кальяри0 : 1Ювентус
17.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала. 1-й матч Ювентус4 : 0Кальяри
06.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Ювентус1 : 1Кальяри
19.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Кальяри2 : 2Ювентус
11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Ювентус2 : 1Кальяри
09.04.2022 Италия - Серия А 32-й тур Кальяри1 : 2Ювентус
21.12.2021 Италия - Серия А 19-й тур Ювентус2 : 0Кальяри
14.03.2021 Италия - Серия А 27-й тур Кальяри1 : 3Ювентус
21.11.2020 Италия - Серия А 8-й тур Ювентус2 : 0Кальяри
12.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур 3 : 0Кальяри
08.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур 2 : 2Кальяри
02.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур Кальяри0 : 1
27.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 1 : 2Кальяри
21.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур Кальяри2 : 2
12.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур Ювентус5 : 0
06.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур 0 : 3Ювентус
03.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур Ювентус1 : 1
27.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 0 : 2Ювентус
20.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур Ювентус2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2046
2
Лига чемпионов
Милан2043
3
Лига чемпионов
Наполи2040
4
Лига чемпионов
Ювентус2039
5
Лига Европы
Рома2039
6
Лига конференций
Комо2034
7 Аталанта2031
8 Болонья2030
9 Лацио2028
10 Удинезе2026
11 Торино2023
12 Сассуоло2023
13 Кремонезе2022
14 Парма2022
15 Дженоа2019
16 Кальяри2019
17 Лечче2017
18
Зона вылета
Фиорентина2014
19
Зона вылета
Пиза2013
20
Зона вылета
Верона2013

Отзывы и комментарии к матчу

