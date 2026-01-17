Кальяри - Ювентус 17 Января прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Ювентус, которое состоится 17 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Элия Каприле
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|15
|зщ
|Хуан Родригес
|3
|зщ
|Рияд Идрисси
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|8
|пз
|Мишель Адопо
|16
|пз
|Маттео Прати
|4
|пз
|Лука Маццители
|9
|нп
|Семих Кылычсой
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|2
|нп
|Марко Палестра
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|3
|зщ
|Бремер
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|21
|пз
|Фабио Миретти
|30
|нп
|Джонатан Дэвид
|11
|нп
|Эдон Жегрова
|Фабио Пизакане
|Лучано Спаллетти
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|17.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 0
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|19.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|09.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|21.12.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 0
|14.03.2021
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 3
|21.11.2020
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|12.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|3 : 0
|08.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 2
|02.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 1
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|12.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|5 : 0
|06.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|20.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|20
|46
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|20
|43
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|20
|40
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Рома
|20
|39
| 6
Лига конференций
|Комо
|20
|34
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Болонья
|20
|30
|9
|Лацио
|20
|28
|10
|Удинезе
|20
|26
|11
|Торино
|20
|23
|12
|Сассуоло
|20
|23
|13
|Кремонезе
|20
|22
|14
|Парма
|20
|22
|15
|Дженоа
|20
|19
|16
|Кальяри
|20
|19
|17
|Лечче
|20
|17
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|20
|14
| 19
Зона вылета
|Пиза
|20
|13
| 20
Зона вылета
|Верона
|20
|13