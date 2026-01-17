Алверка - Морейренсе 17 Января прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алверка - Морейренсе, которое состоится 17 Января 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|10.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|2 : 1
|04.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 0
|27.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|4 : 1
|22.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 3
|14.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|11.01.2026
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 0
|03.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|0 : 2
|20.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|14.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 4
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|3 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|17
|49
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|17
|42
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|17
|39
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|17
|28
|5
|Брага
|17
|27
|6
|Морейренсе
|17
|27
|7
|Витория Гимарайнш
|17
|25
|8
|Фамаликан
|17
|23
|9
|Эшторил
|17
|20
|10
|Алверка
|17
|20
|11
|Риу Аве
|17
|20
|12
|Эштрела
|17
|19
|13
|Санта-Клара
|17
|17
|14
|Насьонал
|17
|17
|15
|Каза Пия
|17
|14
| 16
Стыковая зона
|Арока
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Тондела
|17
|12
| 18
Зона вылета
|АВС
|17
|4