Алверка - Морейренсе 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 20:00
17 Января 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 18-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Алверка
Морейренсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алверка - Морейренсе, которое состоится 17 Января 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
История личных встреч
10.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Морейренсе2 : 1Алверка
04.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур Алверка1 : 0
27.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур 4 : 1Алверка
22.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур Алверка0 : 3
14.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 1 : 0Алверка
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Алверка1 : 0
11.01.2026 Португалия — Примейра 16-й тур Морейренсе1 : 0
03.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур 0 : 2Морейренсе
20.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур 0 : 0Морейренсе
14.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Морейренсе0 : 4
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 3 : 3Морейренсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1749
2
Лига чемпионов
Спортинг1742
3
Лига Европы
Бенфика1739
4
Лига конференций
Жил Висенте1728
5 Брага1727
6 Морейренсе1727
7 Витория Гимарайнш1725
8 Фамаликан1723
9 Эшторил1720
10 Алверка1720
11 Риу Аве1720
12 Эштрела1719
13 Санта-Клара1717
14 Насьонал1717
15 Каза Пия1714
16
Стыковая зона
Арока1714
17
Зона вылета
Тондела1712
18
Зона вылета
АВС174

