Юрген Клопп готов вернуться к тренерской деятельности и определился с двумя потенциальными командами

Дата публикации: 17-01-2026 01:56

Юрген Клопп готов вновь занять пост главного тренера и уже отметил для себя два главных варианта развития карьеры.

Согласно информации от журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий специалист рассматривает только два предложения — от мадридского "Реала" или от сборной Германии. Несмотря на текущую работу в структуре Red Bull, Клопп не исключает возможность вернуться к тренерской деятельности.

Отмечается, что предложение "Реала" всегда было привлекательным для Клоппа. После того как клуб принял решение освободить Хаби Алонсо от обязанностей главного тренера, временное руководство команды было поручено Альваро Арбелоа. В данный момент мадридский клуб активно проводит переговоры с потенциальными кандидатами на пост наставника команды. Юрген Клопп готов возглавить "Реал", однако только при условии получения действительно топового и привлекательного для него предложения.

Такое заявление немецкого тренера свидетельствует о том, что он сохраняет амбиции и стремится к работе на самом высоком уровне, несмотря на смену профессиональной деятельности и паузу в тренерской карьере.