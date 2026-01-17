05:52 ()
Суббота 17 января
Ливерпуль - Бёрнли 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 17:00
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
17 Января 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Ливерпуль
Бёрнли

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Бёрнли, которое состоится 17 Января 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Бёрнли
Бёрнли
1БразилияврАлисон Бекер
30НидерландызщЖереми Фримпонг
5ФранциязщИбраима Конате
4НидерландызщВирджил ван Дейк
6ВенгриязщМилош Керкез
38НидерландыпзРайан Гравенберх
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
7ГерманияпзФлориан Вирц
18НидерландыпзКоди Гакпо
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
22ФранциянпУго Экитике
1СловакияврМартин Дубравка
5ФранциязщМаксим Эстеве
12АнглиязщБашир Хамфрис
2АнглиязщКайл Уокер
23БразилиязщЛукас Пирес
29АнглияпзДжош Лорент
8ФранцияпзЛесли Угочукву
16ПортугалияпзФлорентину Луиш
10АнглиянпМаркус Эдвардс
27АлбаниянпАрмандо Броя
11АнглиянпДжейдон Энтони
Главные тренеры
НидерландыАрне Слот
АнглияСкотт Паркер
История личных встреч
14.09.2025Англия — Премьер-лига4-й турБёрнли0 : 1Ливерпуль
10.02.2024Англия - Премьер-лига24-й турЛиверпуль3 : 1Бёрнли
26.12.2023Англия - Премьер-лига19-й турБёрнли0 : 2Ливерпуль
13.02.2022Англия - Премьер-лига25-й турБёрнли0 : 1Ливерпуль
21.08.2021Англия - Премьер-лига2-й турЛиверпуль2 : 0Бёрнли
19.05.2021Англия - Премьер-лига37-й турБёрнли0 : 3Ливерпуль
21.01.2021Англия - Премьер-лига18-й турЛиверпуль0 : 1Бёрнли
11.07.2020Англия - Премьер-лига35-й турЛиверпуль1 : 1Бёрнли
31.08.2019Англия - Премьер-лига4-й турБёрнли0 : 3Ливерпуль
10.03.2019Англия - Премьер-лига30-й турЛиверпуль4 : 2Бёрнли
12.01.2026Кубок Англии3-й раундЛиверпуль4 : 1
08.01.2026Англия — Премьер-лига21-й тур0 : 0Ливерпуль
04.01.2026Англия — Премьер-лига20-й тур2 : 2Ливерпуль
01.01.2026Англия — Премьер-лига19-й турЛиверпуль0 : 0
27.12.2025Англия — Премьер-лига18-й турЛиверпуль2 : 1
10.01.2026Кубок Англии3-й раундБёрнли5 : 1
07.01.2026Англия — Премьер-лига21-й турБёрнли2 : 2
03.01.2026Англия — Премьер-лига20-й тур2 : 0Бёрнли
30.12.2025Англия — Премьер-лига19-й турБёрнли1 : 3
27.12.2025Англия — Премьер-лига18-й турБёрнли0 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Бёрнли». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2149
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2143
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2143
4
Лига чемпионов
Ливерпуль2135
5
Лига Европы
Брентфорд2133
6 Ньюкасл Юнайтед2132
7 Манчестер Юнайтед2132
8 Челси2131
9 Фулхэм2131
10 Сандерленд2130
11 Брайтон энд Хоув Альбион2129
12 Эвертон2129
13 Кристал Пэлас2128
14 Тоттенхэм Хотспур2127
15 Борнмут2126
16 Лидс Юнайтед2122
17 Ноттингем Форест2121
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2114
19
Зона вылета
Бёрнли2113
20
Зона вылета
Вулверхэмптон217

Новости футбола

Обзоры матчей

