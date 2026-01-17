Ливерпуль - Бёрнли 17 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Бёрнли, которое состоится 17 Января 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Алисон Бекер
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|7
|пз
|Флориан Вирц
|18
|пз
|Коди Гакпо
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|22
|нп
|Уго Экитике
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|5
|зщ
|Максим Эстеве
|12
|зщ
|Башир Хамфрис
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|23
|зщ
|Лукас Пирес
|29
|пз
|Джош Лорент
|8
|пз
|Лесли Угочукву
|16
|пз
|Флорентину Луиш
|10
|нп
|Маркус Эдвардс
|27
|нп
|Армандо Броя
|11
|нп
|Джейдон Энтони
|Арне Слот
|Скотт Паркер
|14.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|26.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|13.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|21.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|19.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 3
|21.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|11.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|31.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 3
|10.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 2
|12.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|4 : 1
|08.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|01.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|5 : 1
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|03.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|21
|49
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|21
|43
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|21
|43
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|21
|35
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|21
|33
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|32
|7
|Манчестер Юнайтед
|21
|32
|8
|Челси
|21
|31
|9
|Фулхэм
|21
|31
|10
|Сандерленд
|21
|30
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|21
|29
|12
|Эвертон
|21
|29
|13
|Кристал Пэлас
|21
|28
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|21
|27
|15
|Борнмут
|21
|26
|16
|Лидс Юнайтед
|21
|22
|17
|Ноттингем Форест
|21
|21
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|14
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|21
|13
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|21
|7