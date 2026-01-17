Мальорка - Атлетик Б 17 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Атлетик Б, которое состоится 17 Января 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лео Роман
|2
|зщ
|Матеу Морей
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|3
|зщ
|Тони Лато
|27
|зщ
|Давид Лопес
|12
|пз
|Саму Кошта
|5
|пз
|Омар Маскарель
|6
|пз
|Антонио Санчес
|17
|нп
|Хан Вирхили
|7
|нп
|Ведат Мурики
|1
|вр
|Унай Симон
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|16
|пз
|Иньиго Руис
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|11
|нп
|Горка Гурусета
|10
|нп
|Нико Уильямс
|Хагоба Аррасате
|Эрнесто Вальверде
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 1
|28.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 0
|06.04.2024
|Кубок Испании
|Финал
|1 : 1 4 : 2
|02.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|4 : 0
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 0
|01.05.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|15.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|14.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 2
|11.09.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 0
|11.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|2 : 1
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 2
|19.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 1
|16.12.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 0
|13.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|3 : 1
|13.01.2026
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 4 ДВ
|07.01.2026
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|5 : 0
|03.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|22.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 2
|18.12.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 1 ДВ
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|49
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|19
|45
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|18
|41
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|19
|38
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|19
|34
| 6
Лига конференций
|Бетис
|19
|29
|7
|Сельта
|19
|29
|8
|Атлетик Б
|19
|24
|9
|Эльче
|19
|23
|10
|Райо Вальекано
|19
|22
|11
|Реал Сосьедад
|19
|21
|12
|Хетафе
|19
|21
|13
|Жирона
|19
|21
|14
|Севилья
|19
|20
|15
|Осасуна
|19
|19
|16
|Алавес
|19
|19
|17
|Мальорка
|19
|18
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|19
|17
| 19
Зона вылета
|Леванте
|18
|14
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|19
|13