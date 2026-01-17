05:52 ()
Мальорка - Атлетик Б 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 17:15
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
17 Января 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 20-й тур
Главный судья: Хосе Гусман Мансилья (Испания);
Мальорка
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Атлетик Б, которое состоится 17 Января 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Атлетик Б
Бильбао
1ИспанияврЛео Роман
2ИспаниязщМатеу Морей
24СловакиязщМартин Вальент
22КолумбиязщХоан Мохика
3ИспаниязщТони Лато
27ИспаниязщДавид Лопес
12ПортугалияпзСаму Кошта
5ИспанияпзОмар Маскарель
6ИспанияпзАнтонио Санчес
17ИспаниянпХан Вирхили
7КосовонпВедат Мурики
1ИспанияврУнай Симон
3ИспаниязщДани Вивиан
4ИспаниязщАйтор Паредес
12ИспаниязщХесус Аресо
17ИспаниязщЮри Берчиче
16ИспанияпзИньиго Руис
18ИспанияпзМикель Хаурехисар
8ИспанияпзОйан Сансет
9ГананпИньяки Уильямс
11ИспаниянпГорка Гурусета
10ИспаниянпНико Уильямс
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
04.10.2025Испания — Примера8-й турАтлетик Б2 : 1Мальорка
09.03.2025Испания — Примера27-й турАтлетик Б1 : 1Мальорка
28.10.2024Испания — Примера11-й турМальорка0 : 0Атлетик Б
06.04.2024Кубок ИспанииФиналАтлетик Б1 : 1 4 : 2Мальорка
02.02.2024Испания - Примера23-й турАтлетик Б4 : 0Мальорка
03.09.2023Испания - Примера4-й турМальорка0 : 0Атлетик Б
01.05.2023Испания - Примера32-й турМальорка1 : 1Атлетик Б
15.08.2022Испания - Примера1-й турАтлетик Б0 : 0Мальорка
14.02.2022Испания - Примера24-й турМальорка3 : 2Атлетик Б
11.09.2021Испания - Примера4-й турАтлетик Б2 : 0Мальорка
11.01.2026Испания — Примера19-й тур2 : 1Мальорка
04.01.2026Испания — Примера18-й турМальорка1 : 2
19.12.2025Испания — Примера17-й тур1 : 1Мальорка
16.12.2025Кубок Испании1/16 финала1 : 0Мальорка
13.12.2025Испания — Примера16-й турМальорка3 : 1
13.01.2026Кубок Испании1/8 финала3 : 4 ДВАтлетик Б
07.01.2026Суперкубок Испании1/2 финала5 : 0Атлетик Б
03.01.2026Испания — Примера18-й тур1 : 1Атлетик Б
22.12.2025Испания — Примера17-й турАтлетик Б1 : 2
18.12.2025Кубок Испании1/16 финала0 : 1 ДВАтлетик Б
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1949
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1945
3
Лига чемпионов
Вильярреал1841
4
Лига чемпионов
Атлетико М1938
5
Лига Европы
Эспаньол1934
6
Лига конференций
Бетис1929
7 Сельта1929
8 Атлетик Б1924
9 Эльче1923
10 Райо Вальекано1922
11 Реал Сосьедад1921
12 Хетафе1921
13 Жирона1921
14 Севилья1920
15 Осасуна1919
16 Алавес1919
17 Мальорка1918
18
Зона вылета
Валенсия1917
19
Зона вылета
Леванте1814
20
Зона вылета
Овьедо1913

Отзывы и комментарии к матчу

