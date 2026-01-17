05:54 ()
Фортуна - ПСВ Эйндховен 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 21:00
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
17 Января 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Фортуна
ПСВ Эйндховен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - ПСВ Эйндховен, которое состоится 17 Января 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
12 Португалия зщ Иву Пинту
6 Нидерланды зщ Сиб ван Оттеле
44 Испания зщ Иван Маркес
4 Бельгия зщ Шон Адевойе
21 Нидерланды зщ Нерайсо Касанвирьо
52 Нидерланды пз Мохаммед Ихаттарен
18 Греция пз Димитриос Лимниос
23 Нидерланды пз Филипп Бриттейн
7 Швеция пз Кристоффер Петерсон
9 Нидерланды нп Кай Сирхёйс
32 Чехия вр Матей Коварж
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
3 Испания зщ Ярек Гонсёровски
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
25 Франция зщ Килианн Сильдилья
10 Германия пз Пауль Ваннер
20 Нидерланды пз Гус Тиль
23 Нидерланды пз Йоей Верман
27 Румыния нп Деннис Ман
21 Нидерланды нп Мирон Боадю
5 Хорватия нп Иван Перишич
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
31.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур ПСВ Эйндховен5 : 2Фортуна
03.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур ПСВ Эйндховен4 : 1Фортуна
22.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Фортуна1 : 3ПСВ Эйндховен
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Фортуна1 : 1ПСВ Эйндховен
21.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1Фортуна
14.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур ПСВ Эйндховен2 : 1Фортуна
15.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Фортуна2 : 2ПСВ Эйндховен
20.03.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур ПСВ Эйндховен5 : 0Фортуна
15.12.2021 Кубок Нидерландов 2-й раунд ПСВ Эйндховен2 : 0Фортуна
07.11.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Фортуна1 : 4ПСВ Эйндховен
11.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 2 : 2Фортуна
21.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Фортуна4 : 3
17.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала Фортуна2 : 3
13.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 1 : 0Фортуна
06.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Фортуна1 : 3
14.01.2026 Кубок Нидерландов 1/8 финала 1 : 4ПСВ Эйндховен
10.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур ПСВ Эйндховен5 : 1
21.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 1 : 2ПСВ Эйндховен
16.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала ПСВ Эйндховен3 : 0
13.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур ПСВ Эйндховен4 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1849
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1836
3
Лига чемпионов
Аякс1833
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1729
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1728
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1828
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1826
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта1826
9 Херенвен1824
10 Утрехт1723
11 Фортуна1822
12 Гоу Эхед Иглс1820
13 ПЕК Зволле1820
14 Эксельсиор1719
15 Телстар1815
16
Стыковая зона
НАК Бреда1814
17
Зона вылета
Волендам1814
18
Зона вылета
Хераклес1814

