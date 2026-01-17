Фортуна - ПСВ Эйндховен 17 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - ПСВ Эйндховен, которое состоится 17 Января 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|12
|зщ
|Иву Пинту
|6
|зщ
|Сиб ван Оттеле
|44
|зщ
|Иван Маркес
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|21
|зщ
|Нерайсо Касанвирьо
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|18
|пз
|Димитриос Лимниос
|23
|пз
|Филипп Бриттейн
|7
|пз
|Кристоффер Петерсон
|9
|нп
|Кай Сирхёйс
|32
|вр
|Матей Коварж
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|3
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|25
|зщ
|Килианн Сильдилья
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|20
|пз
|Гус Тиль
|23
|пз
|Йоей Верман
|27
|нп
|Деннис Ман
|21
|нп
|Мирон Боадю
|5
|нп
|Иван Перишич
|Данни Бёйс
|Петер Бош
|31.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|5 : 2
|03.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|4 : 1
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 3
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 1
|15.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|2 : 2
|20.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|5 : 0
|15.12.2021
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|2 : 0
|07.11.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 4
|11.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 2
|21.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|4 : 3
|17.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 3
|13.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 3
|14.01.2026
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 4
|10.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|5 : 1
|21.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 2
|16.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 0
|13.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|4 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|18
|49
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|18
|36
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|18
|33
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|17
|29
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|17
|28
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|18
|28
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|18
|26
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|18
|26
|9
|Херенвен
|18
|24
|10
|Утрехт
|17
|23
|11
|Фортуна
|18
|22
|12
|Гоу Эхед Иглс
|18
|20
|13
|ПЕК Зволле
|18
|20
|14
|Эксельсиор
|17
|19
|15
|Телстар
|18
|15
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|18
|14
| 17
Зона вылета
|Волендам
|18
|14
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|18
|14