Суббота 17 января
Хоффенхайм - Байер 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 16:30
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
17 Января 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 18-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Хоффенхайм
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Байер, которое состоится 17 Января 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Байер
Леверкузен
1ГерманияврОливер Бауман
2ЧехиязщРобин Гранач
13Бразилиязщ Бернардо
21КосовозщАльбиан Хайдари
34ЧехияпзВладимир Цоуфал
7КосовопзЛеон Авдуллаху
18НидерландыпзВаутер Бюргер
11КосовопзФисник Аслани
27ХорватияпзАндрей Крамарич
6ГерманияпзГриша Прёмель
29Кот-д'ИвуарпзБазумана Туре
1НидерландыврМарк Флеккен
4АнглиязщДжарелл Куанса
13Бразилиязщ Артур
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
5ФранциязщЛуак Баде
8ГерманияпзРоберт Андрих
24ИспанияпзАлеш Гарсия
10СШАпзМалик Тилльман
6АргентинапзИгнасио Фернандес
11ФранциянпМартен Терье
19НидерландынпЭрнест Поку
Главные тренеры
АвстрияКристиан Ильцер
ДанияКаспер Юльманн
История личных встреч
23.08.2025Германия — Бундеслига1-й турБайер1 : 2Хоффенхайм
02.02.2025Германия — Бундеслига20-й турБайер3 : 1Хоффенхайм
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й турХоффенхайм1 : 4Байер
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й турБайер2 : 1Хоффенхайм
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турХоффенхайм2 : 3Байер
11.02.2023Германия — Бундеслига20-й турХоффенхайм1 : 3Байер
20.08.2022Германия - Бундеслига3-й турБайер0 : 3Хоффенхайм
07.05.2022Германия - Бундеслига33-й турХоффенхайм2 : 4Байер
15.12.2021Германия - Бундеслига16-й турБайер2 : 2Хоффенхайм
12.04.2021Германия - Бундеслига28-й турХоффенхайм0 : 0Байер
14.01.2026Германия — Бундеслига17-й турХоффенхайм5 : 1
20.12.2025Германия — Бундеслига15-й тур0 : 0Хоффенхайм
13.12.2025Германия — Бундеслига14-й турХоффенхайм4 : 1
07.12.2025Германия — Бундеслига13-й тур2 : 0Хоффенхайм
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й турХоффенхайм3 : 0
10.01.2026Германия — Бундеслига16-й турБайер1 : 4
20.12.2025Германия — Бундеслига15-й тур1 : 3Байер
13.12.2025Германия — Бундеслига14-й турБайер2 : 0
10.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турБайер2 : 2
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й тур2 : 0Байер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1747
2
Лига чемпионов
Боруссия Д1736
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1632
4
Лига чемпионов
Штутгарт1732
5
Лига Европы
Хоффенхайм1630
6
Лига конференций
Байер1629
7 Айнтрахт Ф1726
8 Фрайбург1723
9 Унион1723
10 Боруссия М1719
11 Вольфсбург1718
12 Кёльн1717
13 Вердер1617
14 Гамбург1616
15 Аугсбург1715
16
Стыковая зона
Майнц1712
17
Зона вылета
Санкт-Паули1612
18
Зона вылета
Хайденхайм1712

Отзывы и комментарии к матчу

