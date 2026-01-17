Хоффенхайм - Байер 17 Января прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Байер, которое состоится 17 Января 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Оливер Бауман
|2
|зщ
|Робин Гранач
|13
|зщ
|Бернардо
|21
|зщ
|Альбиан Хайдари
|34
|пз
|Владимир Цоуфал
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|11
|пз
|Фисник Аслани
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|29
|пз
|Базумана Туре
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|13
|зщ
|Артур
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|5
|зщ
|Луак Баде
|8
|пз
|Роберт Андрих
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|10
|пз
|Малик Тилльман
|6
|пз
|Игнасио Фернандес
|11
|нп
|Мартен Терье
|19
|нп
|Эрнест Поку
|Кристиан Ильцер
|Каспер Юльманн
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|02.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 4
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 3
|11.02.2023
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 3
|20.08.2022
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 3
|07.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 4
|15.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|12.04.2021
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
|14.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|5 : 1
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 0
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|07.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 0
|10.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|1 : 4
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 2
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|17
|47
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|17
|36
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|16
|32
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|17
|32
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|16
|30
| 6
Лига конференций
|Байер
|16
|29
|7
|Айнтрахт Ф
|17
|26
|8
|Фрайбург
|17
|23
|9
|Унион
|17
|23
|10
|Боруссия М
|17
|19
|11
|Вольфсбург
|17
|18
|12
|Кёльн
|17
|17
|13
|Вердер
|16
|17
|14
|Гамбург
|16
|16
|15
|Аугсбург
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|17
|12
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|17
|12