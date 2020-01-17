05:52 ()
Онлайн трансляции
Суббота 17 января
Свернуть список

Осасуна - Овьедо 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 19:30
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
17 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 20-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Осасуна
Овьедо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Овьедо, которое состоится 17 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Овьедо
Овьедо
1ИспанияврСерхио Эррера
24ИспаниязщАлехандро Катена
20ИспаниязщХавьер Галан
5ИспаниязщХорхе Эррандо
19ФранциязщВалентин Розье
6ИспанияпзЛукас Торро
10ИспанияпзАймар Орос
14ИспанияпзРубен Гарсия
16ИспанияпзМой Гомес
21ИспаниянпВиктор Муньос
17ХорватиянпАнте Будимир
13ИспанияврАарон Эскандель
24ИспаниязщЛукас Айхадо
4ИспаниязщДавид Костас
12ИспаниязщДаниэль Кальво
3НигерзщРахим Альхассан
11АргентинапзСантьяго Коломбатто
6ГанапзКваси Сибо
5ИспанияпзАльберто Рейна
10ФранциянпХессем Хассан
7МарокконпИльяс Шаир
19ИспаниянпАлекс Форес
Главные тренеры
ИталияАлессио Лиши
УругвайГильермо Хорхе Альмада
История личных встреч
03.11.2025Испания — Примера11-й турОвьедо0 : 0Осасуна
08.06.2019Испания - СегундаСегунда. 42-й турОсасуна1 : 0Овьедо
20.10.2018Испания - СегундаСегунда. 10-й турОвьедо2 : 1Осасуна
12.05.2018Испания - СегундаСегунда. 39-й турОсасуна2 : 1Овьедо
10.12.2017Испания - СегундаСегунда. 18-й турОвьедо1 : 0Осасуна
04.06.2016Испания - СегундаСегунда. 42-й турОвьедо0 : 5Осасуна
16.01.2016Испания - СегундаСегунда. 21-й турОсасуна0 : 0Овьедо
13.01.2026Кубок Испании1/8 финала2 : 2 4 : 3Осасуна
10.01.2026Испания — Примера19-й тур1 : 0Осасуна
03.01.2026Испания — Примера18-й турОсасуна1 : 1
20.12.2025Испания — Примера17-й турОсасуна3 : 0
17.12.2025Кубок Испании1/16 финала2 : 4 ДВОсасуна
10.01.2026Испания — Примера19-й турОвьедо1 : 1
04.01.2026Испания — Примера18-й тур1 : 1Овьедо
20.12.2025Испания — Примера17-й турОвьедо0 : 0
14.12.2025Испания — Примера16-й тур4 : 0Овьедо
05.12.2025Испания — Примера15-й турОвьедо0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1949
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1945
3
Лига чемпионов
Вильярреал1841
4
Лига чемпионов
Атлетико М1938
5
Лига Европы
Эспаньол1934
6
Лига конференций
Бетис1929
7 Сельта1929
8 Атлетик Б1924
9 Эльче1923
10 Райо Вальекано1922
11 Реал Сосьедад1921
12 Хетафе1921
13 Жирона1921
14 Севилья1920
15 Осасуна1919
16 Алавес1919
17 Мальорка1918
18
Зона вылета
Валенсия1917
19
Зона вылета
Леванте1814
20
Зона вылета
Овьедо1913

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close