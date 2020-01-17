Осасуна - Овьедо 17 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Овьедо, которое состоится 17 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Серхио Эррера
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|20
|зщ
|Хавьер Галан
|5
|зщ
|Хорхе Эррандо
|19
|зщ
|Валентин Розье
|6
|пз
|Лукас Торро
|10
|пз
|Аймар Орос
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|16
|пз
|Мой Гомес
|21
|нп
|Виктор Муньос
|17
|нп
|Анте Будимир
|13
|вр
|Аарон Эскандель
|24
|зщ
|Лукас Айхадо
|4
|зщ
|Давид Костас
|12
|зщ
|Даниэль Кальво
|3
|зщ
|Рахим Альхассан
|11
|пз
|Сантьяго Коломбатто
|6
|пз
|Кваси Сибо
|5
|пз
|Альберто Рейна
|10
|нп
|Хессем Хассан
|7
|нп
|Ильяс Шаир
|19
|нп
|Алекс Форес
|Алессио Лиши
|Гильермо Хорхе Альмада
|03.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 0
|08.06.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|1 : 0
|20.10.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 10-й тур
|2 : 1
|12.05.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|2 : 1
|10.12.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 18-й тур
|1 : 0
|04.06.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|0 : 5
|16.01.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 21-й тур
|0 : 0
|13.01.2026
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 3
|10.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
|03.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|20.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|3 : 0
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 4 ДВ
|10.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|20.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 0
|14.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|4 : 0
|05.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|49
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|19
|45
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|18
|41
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|19
|38
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|19
|34
| 6
Лига конференций
|Бетис
|19
|29
|7
|Сельта
|19
|29
|8
|Атлетик Б
|19
|24
|9
|Эльче
|19
|23
|10
|Райо Вальекано
|19
|22
|11
|Реал Сосьедад
|19
|21
|12
|Хетафе
|19
|21
|13
|Жирона
|19
|21
|14
|Севилья
|19
|20
|15
|Осасуна
|19
|19
|16
|Алавес
|19
|19
|17
|Мальорка
|19
|18
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|19
|17
| 19
Зона вылета
|Леванте
|18
|14
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|19
|13