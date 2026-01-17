Галатасарай - Газиантеп 17 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Газиантеп, которое состоится 17 Января 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Окан Бурук
|08.08.2025
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|0 : 3
|03.02.2025
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|0 : 1
|17.09.2024
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|3 : 1
|29.01.2024
|Турция - Суперлига
|23-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Турция - Суперлига
|4-й тур
|0 : 3
|05.03.2023
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|0 : 3 Т
|05.09.2022
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|2 : 1
|20.03.2022
|Турция - Суперлига
|30-й тур
|3 : 1
|31.10.2021
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|2 : 0
|29.01.2021
|Турция - Суперлига
|22-й тур
|1 : 2
|13.01.2026
|Кубок Турции
|Группа A. 2-й тур
|1 : 2
|10.01.2026
|Суперкубок Турции
|Финал
|0 : 2
|05.01.2026
|Суперкубок Турции
|1/2 финала
|4 : 1
|21.12.2025
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|3 : 0
|18.12.2025
|Кубок Турции
|Группа A. 1-й тур
|1 : 0
|13.01.2026
|Кубок Турции
|Группа C. 2-й тур
|1 : 0
|22.12.2025
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|5 : 1
|17.12.2025
|Кубок Турции
|Группа C. 1-й тур
|5 : 2
|14.12.2025
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|0 : 1
|08.12.2025
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|17
|42
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|17
|39
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|17
|35
| 4
Лига конференций
|Гёзтепе
|17
|32
|5
|Бешикташ
|17
|29
|6
|Самсунспор
|17
|25
|7
|Истанбул Башакшехир
|17
|23
|8
|Газиантеп
|17
|23
|9
|Коджаэлиспор
|17
|23
|10
|Аланьяспор
|17
|21
|11
|Ризеспор
|17
|18
|12
|Генчлербирлиги
|17
|18
|13
|Коньяспор
|17
|17
|14
|Кайсериспор
|17
|15
|15
|Антальяспор
|17
|15
| 16
Зона вылета
|Касымпаша
|17
|15
| 17
Зона вылета
|Эюпспор
|17
|13
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|17
|9