Галатасарай - Газиантеп 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 19:00
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
17 Января 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 18-й тур
Галатасарай
Газиантеп

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Газиантеп, которое состоится 17 Января 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Газиантеп
Газиантеп
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
История личных встреч
08.08.2025 Турция — Суперлига 1-й тур Газиантеп0 : 3Галатасарай
03.02.2025 Турция — Суперлига 22-й тур Газиантеп0 : 1Галатасарай
17.09.2024 Турция — Суперлига 3-й тур Галатасарай3 : 1Газиантеп
29.01.2024 Турция - Суперлига 23-й тур Галатасарай2 : 1Газиантеп
02.09.2023 Турция - Суперлига 4-й тур Газиантеп0 : 3Галатасарай
05.03.2023 Турция - Суперлига 24-й тур Газиантеп0 : 3 ТГалатасарай
05.09.2022 Турция - Суперлига 5-й тур Галатасарай2 : 1Газиантеп
20.03.2022 Турция - Суперлига 30-й тур Газиантеп3 : 1Галатасарай
31.10.2021 Турция - Суперлига 11-й тур Галатасарай2 : 0Газиантеп
29.01.2021 Турция - Суперлига 22-й тур Газиантеп1 : 2Галатасарай
13.01.2026 Кубок Турции Группа A. 2-й тур 1 : 2Галатасарай
10.01.2026 Суперкубок Турции Финал Галатасарай0 : 2
05.01.2026 Суперкубок Турции 1/2 финала Галатасарай4 : 1
21.12.2025 Турция — Суперлига 17-й тур Галатасарай3 : 0
18.12.2025 Кубок Турции Группа A. 1-й тур Галатасарай1 : 0
13.01.2026 Кубок Турции Группа C. 2-й тур Газиантеп1 : 0
22.12.2025 Турция — Суперлига 17-й тур 5 : 1Газиантеп
17.12.2025 Кубок Турции Группа C. 1-й тур 5 : 2Газиантеп
14.12.2025 Турция — Суперлига 16-й тур Газиантеп0 : 1
08.12.2025 Турция — Суперлига 15-й тур 2 : 2Газиантеп
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1742
2
Лига чемпионов
Фенербахче1739
3
Лига Европы
Трабзонспор1735
4
Лига конференций
Гёзтепе1732
5 Бешикташ1729
6 Самсунспор1725
7 Истанбул Башакшехир1723
8 Газиантеп1723
9 Коджаэлиспор1723
10 Аланьяспор1721
11 Ризеспор1718
12 Генчлербирлиги1718
13 Коньяспор1717
14 Кайсериспор1715
15 Антальяспор1715
16
Зона вылета
Касымпаша1715
17
Зона вылета
Эюпспор1713
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк179

