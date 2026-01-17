05:55 ()
Аль-Наср - Аль-Шабаб 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 19:30
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
17 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 16-й тур
Аль-Наср
Аль-Шабаб

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Шабаб, которое состоится 17 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
07.03.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 24-й тур Аль-Наср2 : 2Аль-Шабаб
18.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур Аль-Шабаб1 : 2Аль-Наср
25.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 21-й тур Аль-Шабаб2 : 3Аль-Наср
11.12.2023 Кубок Короля 1/4 финала Аль-Шабаб2 : 5Аль-Наср
29.08.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 4-й тур Аль-Наср4 : 0Аль-Шабаб
12.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 15-й тур 3 : 1Аль-Наср
08.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур Аль-Наср1 : 2
02.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур 3 : 2Аль-Наср
30.12.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур 2 : 2Аль-Наср
27.12.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур Аль-Наср3 : 0
14.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 15-й тур Аль-Шабаб3 : 2
09.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур 2 : 0Аль-Шабаб
03.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур 2 : 0Аль-Шабаб
31.12.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур Аль-Шабаб2 : 3
27.12.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур 2 : 0Аль-Шабаб
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль1438
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Ахли1431
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср1431
4 Аль-Таавун1431
5 Аль-Кадисия1430
6 Аль-Иттихад1527
7 Аль-Иттифак1525
8 Аль-Халидж1524
9 Аль-Фатех1521
10 Неом1420
11 Аль-Хазм1416
12 Аль-Фейха1413
13 Аль-Холуд1412
14 Аль-Шабаб1411
15 Дамак1410
16
Зона вылета
Эр-Рияд149
17
Зона вылета
Аль-Охдуд158
18
Зона вылета
Аль-Наджма153

Отзывы и комментарии к матчу

