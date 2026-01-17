Аль-Наср - Аль-Шабаб 17 Января прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Шабаб, которое состоится 17 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Жорже Жезуш
|07.03.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|24-й тур
|2 : 2
|18.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|1 : 2
|25.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|21-й тур
|2 : 3
|11.12.2023
|Кубок Короля
|1/4 финала
|2 : 5
|29.08.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|4-й тур
|4 : 0
|12.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|15-й тур
|3 : 1
|08.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|14-й тур
|1 : 2
|02.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|3 : 2
|30.12.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|2 : 2
|27.12.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|3 : 0
|14.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|15-й тур
|3 : 2
|09.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|14-й тур
|2 : 0
|03.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|2 : 0
|31.12.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|2 : 3
|27.12.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|14
|38
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Ахли
|14
|31
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|14
|31
|4
|Аль-Таавун
|14
|31
|5
|Аль-Кадисия
|14
|30
|6
|Аль-Иттихад
|15
|27
|7
|Аль-Иттифак
|15
|25
|8
|Аль-Халидж
|15
|24
|9
|Аль-Фатех
|15
|21
|10
|Неом
|14
|20
|11
|Аль-Хазм
|14
|16
|12
|Аль-Фейха
|14
|13
|13
|Аль-Холуд
|14
|12
|14
|Аль-Шабаб
|14
|11
|15
|Дамак
|14
|10
| 16
Зона вылета
|Эр-Рияд
|14
|9
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|15
|8
| 18
Зона вылета
|Аль-Наджма
|15
|3