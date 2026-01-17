05:54 ()
Онлайн трансляции
Суббота 17 января
Свернуть список

Тулуза - Ницца 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 20:00
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
17 Января 2026 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Тулуза
Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Ницца, которое состоится 17 Января 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Ницца
Ницца
1 Франция вр Гийом Рест
3 США зщ Марк Маккензи
4 Англия зщ Чарли Крессуэлл
35 Франция зщ Сени Кумбасса
19 Франция зщ Джибриль Сидибе
15 Норвегия пз Арон Дённум
23 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
45 Франция пз Алексис Восса
22 Алжир пз Рафик Мессали
7 Аргентина нп Хулиан Виньоло
10 Франция нп Янн Гбоу
31 Франция вр Максим Дюпе
36 Конго зщ Брэд-Хэмилтон Мантсунга
28 Сьерра-Леоне зщ Джума Ба
92 Франция пз Жонатан Клосс
26 Франция пз Мельвен Бар
41 Франция пз Эвертон
8 Франция пз Морган Сансон
22 Франция пз Тангай Н'Домбеле
47 Португалия нп Тиагу Говея
11 Франция нп Элье Ваи
25 Франция нп Мохамед-Али Шо
Главные тренеры
Испания Карлес Мартинес
Франция Франк Эз
История личных встреч
16.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур Ницца0 : 1Тулуза
02.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Тулуза1 : 1Ницца
25.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур Ницца1 : 1Тулуза
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Тулуза2 : 1Ницца
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур Ницца1 : 0Тулуза
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Ницца0 : 0Тулуза
07.08.2022 Франция - Лига 1 1-й тур Тулуза1 : 1Ницца
15.02.2020 Франция - Лига 1 25-й тур Тулуза0 : 2Ницца
21.12.2019 Франция - Лига 1 19-й тур Ницца3 : 0Тулуза
15.03.2019 Франция - Лига 1 29-й тур Ницца1 : 1Тулуза
10.01.2026 Кубок Франции 1/16 финала 1 : 1 5 : 6Тулуза
02.01.2026 Франция — Лига 1 17-й тур Тулуза0 : 3
20.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала 1 : 2Тулуза
13.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 0 : 3Тулуза
06.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур Тулуза1 : 0
11.01.2026 Кубок Франции 1/16 финала 1 : 1 3 : 5Ницца
03.01.2026 Франция — Лига 1 17-й тур Ницца1 : 1
21.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала Ницца2 : 1
14.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 2 : 0Ницца
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Ницца0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1740
2
Лига чемпионов
ПСЖ1739
3
Лига чемпионов
Марсель1732
4
Лига чемпионов
Лилль1732
5
Лига Европы
Лион1730
6
Лига конференций
Ренн1730
7 Страсбург1724
8 Тулуза1723
9 Монако1723
10 Анже1722
11 Брест1722
12 Лорьян1719
13 Гавр1718
14 Ницца1718
15 Париж1716
16
Стыковая зона
Нант1714
17
Зона вылета
Осер1712
18
Зона вылета
Метц1712

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close