Тулуза - Ницца 17 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Ницца, которое состоится 17 Января 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Гийом Рест
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|35
|зщ
|Сени Кумбасса
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|15
|пз
|Арон Дённум
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|45
|пз
|Алексис Восса
|22
|пз
|Рафик Мессали
|7
|нп
|Хулиан Виньоло
|10
|нп
|Янн Гбоу
|31
|вр
|Максим Дюпе
|36
|зщ
|Брэд-Хэмилтон Мантсунга
|28
|зщ
|Джума Ба
|92
|пз
|Жонатан Клосс
|26
|пз
|Мельвен Бар
|41
|пз
|Эвертон
|8
|пз
|Морган Сансон
|22
|пз
|Тангай Н'Домбеле
|47
|нп
|Тиагу Говея
|11
|нп
|Элье Ваи
|25
|нп
|Мохамед-Али Шо
|Карлес Мартинес
|Франк Эз
|16.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 0
|07.08.2022
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|15.02.2020
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|21.12.2019
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|3 : 0
|15.03.2019
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|10.01.2026
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 5 : 6
|02.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|0 : 3
|20.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 2
|13.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|0 : 3
|06.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|11.01.2026
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 5
|03.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 1
|21.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 1
|14.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|17
|40
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|17
|39
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|17
|32
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|17
|32
| 5
Лига Европы
|Лион
|17
|30
| 6
Лига конференций
|Ренн
|17
|30
|7
|Страсбург
|17
|24
|8
|Тулуза
|17
|23
|9
|Монако
|17
|23
|10
|Анже
|17
|22
|11
|Брест
|17
|22
|12
|Лорьян
|17
|19
|13
|Гавр
|17
|18
|14
|Ницца
|17
|18
|15
|Париж
|17
|16
| 16
Стыковая зона
|Нант
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Осер
|17
|12
| 18
Зона вылета
|Метц
|17
|12