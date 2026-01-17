Тоттенхэм Хотспур - Вест Хэм Юнайтед 17 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 17 Января 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|39
|пз
|Рандаль Коло Муани
|14
|пз
|Арчи Грей
|28
|пз
|Вильсон Одобер
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|7
|пз
|Хави Симонс
|11
|нп
|Матис Тель
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|3
|зщ
|Макс Килман
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|28
|пз
|Томаш Соучек
|24
|пз
|Гвидо Родригес
|32
|пз
|Фредди Поттс
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
|Томас Франк
|Нуну Эшпириту Санту
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 3
|04.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 1
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|07.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|18.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|19.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|31.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 1
|22.12.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 1
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 2
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 2
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|01.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|28.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|11.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|2 : 1 ДВ
|06.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|03.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 0
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|21
|49
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|21
|43
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|21
|43
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|21
|35
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|21
|33
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|32
|7
|Манчестер Юнайтед
|21
|32
|8
|Челси
|21
|31
|9
|Фулхэм
|21
|31
|10
|Сандерленд
|21
|30
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|21
|29
|12
|Эвертон
|21
|29
|13
|Кристал Пэлас
|21
|28
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|21
|27
|15
|Борнмут
|21
|26
|16
|Лидс Юнайтед
|21
|22
|17
|Ноттингем Форест
|21
|21
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|14
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|21
|13
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|21
|7