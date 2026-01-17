05:51 ()
Тоттенхэм Хотспур - Вест Хэм Юнайтед 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 17:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
17 Января 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Тоттенхэм Хотспур
Вест Хэм Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 17 Января 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1 Италия вр Гульельмо Викарио
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
13 Италия зщ Дестини Удоджи
39 Франция пз Рандаль Коло Муани
14 Англия пз Арчи Грей
28 Франция пз Вильсон Одобер
6 Португалия пз Жоау Пальинья
7 Нидерланды пз Хави Симонс
11 Франция нп Матис Тель
23 Франция вр Альфонс Ареола
2 Англия зщ Кайл Уолкер-Питерс
3 Англия зщ Макс Килман
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
29 ДР Конго зщ Аарон Ван-Биссака
28 Чехия пз Томаш Соучек
24 Аргентина пз Гвидо Родригес
32 Англия пз Фредди Поттс
7 Нидерланды нп Крисенсио Саммервилл
20 Англия нп Джаррод Боуэн
11 Аргентина нп Валентин Кастельянос
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 3Тоттенхэм Хотспур
04.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Тоттенхэм Хотспур
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 1Вест Хэм Юнайтед
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Тоттенхэм Хотспур
07.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Вест Хэм Юнайтед
18.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Тоттенхэм Хотспур2 : 3Вест Хэм Юнайтед
19.02.2023 Англия - Премьер-лига 24-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Вест Хэм Юнайтед
31.08.2022 Англия - Премьер-лига 5-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Тоттенхэм Хотспур
20.03.2022 Англия - Премьер-лига 30-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Вест Хэм Юнайтед
22.12.2021 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Тоттенхэм Хотспур2 : 1Вест Хэм Юнайтед
10.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд Тоттенхэм Хотспур1 : 2
07.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур 3 : 2Тоттенхэм Хотспур
04.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 1
01.01.2026 Англия — Премьер-лига 19-й тур 0 : 0Тоттенхэм Хотспур
28.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 0 : 1Тоттенхэм Хотспур
11.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд Вест Хэм Юнайтед2 : 1 ДВ
06.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2
03.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур 3 : 0Вест Хэм Юнайтед
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2149
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2143
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2143
4
Лига чемпионов
Ливерпуль2135
5
Лига Европы
Брентфорд2133
6 Ньюкасл Юнайтед2132
7 Манчестер Юнайтед2132
8 Челси2131
9 Фулхэм2131
10 Сандерленд2130
11 Брайтон энд Хоув Альбион2129
12 Эвертон2129
13 Кристал Пэлас2128
14 Тоттенхэм Хотспур2127
15 Борнмут2126
16 Лидс Юнайтед2122
17 Ноттингем Форест2121
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2114
19
Зона вылета
Бёрнли2113
20
Зона вылета
Вулверхэмптон217

Отзывы и комментарии к матчу

