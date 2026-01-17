05:53 ()
Наполи - Сассуоло 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 19:00
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
17 Января 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 21-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Наполи
Сассуоло

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Сассуоло, которое состоится 17 Января 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Сассуоло
Сассуоло
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
13 Косово зщ Амир Ррахмани
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
5 Бразилия зщ Жуан Жесус
37 Италия зщ Леонардо Спинаццола
68 Словакия пз Станислав Лоботка
8 Шотландия пз Скотт Мактоминей
19 Дания нп Расмус Хойлунд
20 Северная Македония нп Элиф Элмас
7 Бразилия нп Давид Нерес
49 Косово вр Ариянет Мурич
6 Польша зщ Себастьян Валюкевич
21 Индонезия зщ Джей Идзес
80 Босния и Герцеговина зщ Тарик Мухаремович
3 Шотландия зщ Джош Дойг
18 Сербия пз Неманья Матич
90 Канада пз Исмаэль Коне
44 Италия пз Эдоардо Ианнони
20 Гамбия нп Алиу Фадера
99 Италия нп Андреа Пинамонти
45 Франция нп Арман Лорьенте
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Италия Фабио Гроссо
История личных встреч
23.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Сассуоло0 : 2Наполи
28.02.2024 Италия - Серия А 21-й тур Сассуоло1 : 6Наполи
27.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Наполи2 : 0Сассуоло
17.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 23-й тур Сассуоло0 : 2Наполи
29.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 12-й тур Наполи4 : 0Сассуоло
30.04.2022 Италия - Серия А 35-й тур Наполи6 : 1Сассуоло
01.12.2021 Италия - Серия А 15-й тур Сассуоло2 : 2Наполи
03.03.2021 Италия - Серия А 25-й тур Сассуоло3 : 3Наполи
01.11.2020 Италия - Серия А 6-й тур Наполи0 : 2Сассуоло
25.07.2020 Италия - Серия А 36-й тур Наполи2 : 0Сассуоло
14.01.2026 Италия — Серия А 16-й тур Наполи0 : 0
11.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур 2 : 2Наполи
07.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур Наполи2 : 2
04.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур 0 : 2Наполи
28.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 0 : 2Наполи
10.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур 2 : 0Сассуоло
06.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур Сассуоло0 : 3
03.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур Сассуоло1 : 1
28.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 1 : 1Сассуоло
21.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур Сассуоло0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2046
2
Лига чемпионов
Милан2043
3
Лига чемпионов
Наполи2040
4
Лига чемпионов
Ювентус2039
5
Лига Европы
Рома2039
6
Лига конференций
Комо2034
7 Аталанта2031
8 Болонья2030
9 Лацио2028
10 Удинезе2026
11 Торино2023
12 Сассуоло2023
13 Кремонезе2022
14 Парма2022
15 Дженоа2019
16 Кальяри2019
17 Лечче2017
18
Зона вылета
Фиорентина2014
19
Зона вылета
Пиза2013
20
Зона вылета
Верона2013

Отзывы и комментарии к матчу

