Наполи - Сассуоло 17 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Сассуоло, которое состоится 17 Января 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|20
|нп
|Элиф Элмас
|7
|нп
|Давид Нерес
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|21
|зщ
|Джей Идзес
|80
|зщ
|Тарик Мухаремович
|3
|зщ
|Джош Дойг
|18
|пз
|Неманья Матич
|90
|пз
|Исмаэль Коне
|44
|пз
|Эдоардо Ианнони
|20
|нп
|Алиу Фадера
|99
|нп
|Андреа Пинамонти
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|Антонио Конте
|Фабио Гроссо
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|28.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 6
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|17.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|0 : 2
|29.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 12-й тур
|4 : 0
|30.04.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|6 : 1
|01.12.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|03.03.2021
|Италия - Серия А
|25-й тур
|3 : 3
|01.11.2020
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 2
|25.07.2020
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 0
|14.01.2026
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|11.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 2
|07.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 2
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 2
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|10.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 0
|06.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|20
|46
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|20
|43
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|20
|40
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Рома
|20
|39
| 6
Лига конференций
|Комо
|20
|34
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Болонья
|20
|30
|9
|Лацио
|20
|28
|10
|Удинезе
|20
|26
|11
|Торино
|20
|23
|12
|Сассуоло
|20
|23
|13
|Кремонезе
|20
|22
|14
|Парма
|20
|22
|15
|Дженоа
|20
|19
|16
|Кальяри
|20
|19
|17
|Лечче
|20
|17
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|20
|14
| 19
Зона вылета
|Пиза
|20
|13
| 20
Зона вылета
|Верона
|20
|13