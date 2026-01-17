Жирона выиграла у «Эспаньола» благодаря двум голам Ваната в 20-м туре испанской Ла Лиги

Дата публикации: 17-01-2026 01:54

В пятницу, 16 января 2026 года, в рамках 20-го тура испанской Ла Лиги встретились команды «Эспаньол» и «Жирона».

Матч прошёл на поле стадиона «RCDE Stadium» и завершился с итоговым счётом 0:2 в пользу гостей из «Жироны».

Оба гола забил украинский нападающий Владислав Ванат. В компенсированное время первого тайма он получил право на пробитие пенальти. Первая попытка оказалась неудачной, но после перебивания арбитр разрешил повторить удар, который форвард реализовал успешно. Позже, во время компенсированного времени второго тайма, Ванат вновь заработал пенальти и второй раз уверенно поразил цель.

Таким образом, Владислав Ванат оформил хет-трик из победных голов в трёх матчах Ла Лиги подряд за «Жирону», показывая впечатляющую результативность.

Нападающий провёл на поле весь матч, в то время как Виктор Цыганков был заменён на 82-й минуте. Владислав Крапивцов весь матч просидел на скамейке запасных и участия в игре не принимал.

Этот успех «Жироны» укрепляет их позиции в турнирной таблице, а сам Ванат продолжает доказывать, что является ключевым игроком в составе команды.