Раскрыта следующая цель «Манчестер Сити» на трансферном рынке после трансфера Гехи

Дата публикации: 17-01-2026 01:49

 

После успешного оформления перехода центрального защитника Кристал Пэлас Марка Гехи, руководство Манчестер Сити определилось с новой ключевой целью на трансферном рынке. Как сообщает портал TEAMtalk, следующим приоритетом для клуба стал полузащитник Ноттингем Форест Эллиот Андерсон.

Согласно источнику, Манчестер Сити планирует начать активные переговоры по Андерсону, однако наиболее вероятно, что попытка подписать талантливого полузащитника состоится летом. При этом интерес к 23-летнему футболисту проявляет не только сити - одним из главных конкурентов в борьбе за игрока называют Манчестер Юнайтед, что может существенно повлиять на развитие трансферной ситуации.

Эллиот Андерсон присоединился к Ноттингем Форест летом 2024 года. За это время он провёл 26 матчей во всех соревнованиях, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Игрок считается перспективным и востребованным, его текущее соглашение с клубом рассчитано до лета 2029 года, что даёт Форесту определённые рычаги в переговорах. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Андерсона на данный момент оценивается в €60 миллионов, что сразу делает возможный трансфер одним из самых обсуждаемых в предстоящем межсезонье.

