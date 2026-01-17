05:55 ()
Онлайн трансляции
Суббота 17 января
Свернуть список

Риу Аве - Бенфика 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 22:30
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
17 Января 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 18-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия);
Риу Аве
Бенфика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Бенфика, которое состоится 17 Января 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Бенфика
Лиссабон
1 Польша вр Цезарий Мишта
23 Аргентина зщ Франсиско Петрассо
32 Чехия зщ Якуб Брабец
6 Англия зщ Нельсон Эбби
20 Португалия зщ Жоау Томе
5 Греция зщ Андреас Нтои
10 Коста-Рика пз Брандон Агилера
17 Греция пз Мариус Врусаи
18 Хорватия пз Дарио Шпикич
11 Бразилия нп Андре Силва
9 Бразилия нп Клейтон
1 Украина вр Анатолий Трубин
17 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
44 Португалия зщ Томаш Араужу
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
26 Швеция зщ Самуэль Даль
16 Португалия зщ Мануэл Силва
20 Колумбия пз Ричард Риос
25 Аргентина пз Джанлука Престианни
18 Люксембург пз Леандро Баррейро
10 Украина пз Георгий Судаков
14 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Греция Сотирис Силайдопулос
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
23.09.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Бенфика1 : 1Риу Аве
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Риу Аве2 : 3Бенфика
27.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Бенфика5 : 0Риу Аве
17.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур Риу Аве1 : 1Бенфика
14.01.2024 Португалия — Примейра 17-й тур Бенфика4 : 1Риу Аве
02.04.2023 Португалия - Примейра 26-й тур Риу Аве0 : 1Бенфика
08.10.2022 Португалия - Примейра 9-й тур Бенфика4 : 2Риу Аве
01.03.2021 Португалия - Примейра 21-й тур Бенфика2 : 0Риу Аве
18.10.2020 Португалия - Примейра 4-й тур Риу Аве0 : 3Бенфика
17.06.2020 Португалия - Примейра 27-й тур Риу Аве1 : 2Бенфика
04.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур Риу Аве3 : 1
28.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур 4 : 0Риу Аве
20.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур 2 : 2Риу Аве
13.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Риу Аве0 : 1
06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 2Риу Аве
14.01.2026 Кубок Португалии 1/4 финала 1 : 0Бенфика
03.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур Бенфика3 : 1
28.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур 2 : 2Бенфика
22.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур Бенфика1 : 0
17.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала 0 : 2Бенфика
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1749
2
Лига чемпионов
Спортинг1742
3
Лига Европы
Бенфика1739
4
Лига конференций
Жил Висенте1728
5 Брага1727
6 Морейренсе1727
7 Витория Гимарайнш1725
8 Фамаликан1723
9 Эшторил1720
10 Алверка1720
11 Риу Аве1720
12 Эштрела1719
13 Санта-Клара1717
14 Насьонал1717
15 Каза Пия1714
16
Стыковая зона
Арока1714
17
Зона вылета
Тондела1712
18
Зона вылета
АВС174

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close