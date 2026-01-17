Риу Аве - Бенфика 17 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Бенфика, которое состоится 17 Января 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|23
|зщ
|Франсиско Петрассо
|32
|зщ
|Якуб Брабец
|6
|зщ
|Нельсон Эбби
|20
|зщ
|Жоау Томе
|5
|зщ
|Андреас Нтои
|10
|пз
|Брандон Агилера
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|18
|пз
|Дарио Шпикич
|11
|нп
|Андре Силва
|9
|нп
|Клейтон
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|17
|зщ
|Амар Дедич
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|16
|зщ
|Мануэл Силва
|20
|пз
|Ричард Риос
|25
|пз
|Джанлука Престианни
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|10
|пз
|Георгий Судаков
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|Сотирис Силайдопулос
|Жозе Моуринью
|23.09.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|2 : 3
|27.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|5 : 0
|17.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 1
|14.01.2024
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|4 : 1
|02.04.2023
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|08.10.2022
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|4 : 2
|01.03.2021
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 0
|18.10.2020
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|0 : 3
|17.06.2020
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|04.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|3 : 1
|28.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|4 : 0
|20.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|2 : 2
|13.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 2
|14.01.2026
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 0
|03.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|3 : 1
|28.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|22.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|17.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|17
|49
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|17
|42
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|17
|39
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|17
|28
|5
|Брага
|17
|27
|6
|Морейренсе
|17
|27
|7
|Витория Гимарайнш
|17
|25
|8
|Фамаликан
|17
|23
|9
|Эшторил
|17
|20
|10
|Алверка
|17
|20
|11
|Риу Аве
|17
|20
|12
|Эштрела
|17
|19
|13
|Санта-Клара
|17
|17
|14
|Насьонал
|17
|17
|15
|Каза Пия
|17
|14
| 16
Стыковая зона
|Арока
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Тондела
|17
|12
| 18
Зона вылета
|АВС
|17
|4