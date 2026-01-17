05:54 ()
Онлайн трансляции
Суббота 17 января
Свернуть список

НАК Бреда - НЕК Неймеген 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 22:00
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
17 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
НАК Бреда
НЕК Неймеген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - НЕК Неймеген, которое состоится 17 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НАК Бреда
Бреда
НЕК Неймеген
Неймеген
История личных встреч
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур НЕК Неймеген3 : 0НАК Бреда
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур НЕК Неймеген3 : 0НАК Бреда
05.10.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур НАК Бреда1 : 0НЕК Неймеген
23.05.2021 Нидерланды - Переходной турнир 3-й раунд НАК Бреда1 : 2НЕК Неймеген
03.05.2021 Нидерланды - Первый дивизион 36-й тур НЕК Неймеген0 : 2НАК Бреда
30.10.2020 Нидерланды - Первый дивизион 10-й тур НАК Бреда0 : 1НЕК Неймеген
28.02.2020 Нидерланды - Первый дивизион 28-й тур НЕК Неймеген1 : 1НАК Бреда
04.10.2019 Нидерланды - Первый дивизион 9-й тур НАК Бреда1 : 0НЕК Неймеген
28.05.2017 Нидерланды - Переходной турнир 3-й раунд НЕК Неймеген1 : 4НАК Бреда
25.05.2017 Нидерланды - Переходной турнир 3-й раунд НАК Бреда1 : 0НЕК Неймеген
10.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 0 : 0НАК Бреда
20.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур НАК Бреда0 : 1
14.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур НАК Бреда1 : 1
07.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 1 : 0НАК Бреда
29.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 1 : 0НАК Бреда
20.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур НЕК Неймеген2 : 2
16.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала 1 : 3НЕК Неймеген
13.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 2 : 2НЕК Неймеген
07.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 2 : 3НЕК Неймеген
29.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур НЕК Неймеген3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1849
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1836
3
Лига чемпионов
Аякс1833
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1729
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1728
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1828
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1826
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта1826
9 Херенвен1824
10 Утрехт1723
11 Фортуна1822
12 Гоу Эхед Иглс1820
13 ПЕК Зволле1820
14 Эксельсиор1719
15 Телстар1815
16
Стыковая зона
НАК Бреда1814
17
Зона вылета
Волендам1814
18
Зона вылета
Хераклес1814

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close