НАК Бреда - НЕК Неймеген 17 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - НЕК Неймеген, которое состоится 17 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|3 : 0
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|05.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 0
|23.05.2021
|Нидерланды - Переходной турнир
|3-й раунд
|1 : 2
|03.05.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|36-й тур
|0 : 2
|30.10.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|10-й тур
|0 : 1
|28.02.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|28-й тур
|1 : 1
|04.10.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|9-й тур
|1 : 0
|28.05.2017
|Нидерланды - Переходной турнир
|3-й раунд
|1 : 4
|25.05.2017
|Нидерланды - Переходной турнир
|3-й раунд
|1 : 0
|10.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 0
|20.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|0 : 1
|14.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 1
|07.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|20.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|2 : 2
|16.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 3
|13.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|2 : 2
|07.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 3
|29.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|18
|49
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|18
|36
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|18
|33
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|17
|29
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|17
|28
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|18
|28
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|18
|26
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|18
|26
|9
|Херенвен
|18
|24
|10
|Утрехт
|17
|23
|11
|Фортуна
|18
|22
|12
|Гоу Эхед Иглс
|18
|20
|13
|ПЕК Зволле
|18
|20
|14
|Эксельсиор
|17
|19
|15
|Телстар
|18
|15
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|18
|14
| 17
Зона вылета
|Волендам
|18
|14
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|18
|14