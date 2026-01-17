РБ Лейпциг - Бавария 17 Января прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Бавария, которое состоится 17 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Петер Гулачи
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|22
|зщ
|Давид Раум
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|17
|зщ
|Ридле Баку
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|40
|нп
|Ромуло
|7
|нп
|Антонио Нуса
|49
|нп
|Ян Диоманд
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|4
|зщ
|Жонатан Та
|21
|зщ
|Хироки Ито
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|45
|пз
|Александар Павлович
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|17
|нп
|Майкл Олисе
|7
|нп
|Серж Гнабри
|14
|нп
|Луис Диас
|9
|нп
|Гарри Кейн
|Оле Вернер
|Венсан Компани
|22.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|6 : 0
|03.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|3 : 3
|20.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|12.08.2023
|Суперкубок Германии 2023
|Финал
|0 : 3
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 3
|20.01.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|30.07.2022
|Суперкубок Германии 2022
|Финал
|3 : 5
|05.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 2
|14.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|2 : 0
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|12.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|6 : 0
|02.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|14.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 3
|11.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|8 : 1
|21.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 4
|14.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|17
|47
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|17
|36
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|16
|32
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|17
|32
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|16
|30
| 6
Лига конференций
|Байер
|16
|29
|7
|Айнтрахт Ф
|17
|26
|8
|Фрайбург
|17
|23
|9
|Унион
|17
|23
|10
|Боруссия М
|17
|19
|11
|Вольфсбург
|17
|18
|12
|Кёльн
|17
|17
|13
|Вердер
|16
|17
|14
|Гамбург
|16
|16
|15
|Аугсбург
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|17
|12
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|17
|12