05:53 ()
Онлайн трансляции
Суббота 17 января
Свернуть список

РБ Лейпциг - Бавария 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 19:30
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
17 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 18-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
РБ Лейпциг
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Бавария, которое состоится 17 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Бавария
Мюнхен
1ВенгрияврПетер Гулачи
4ВенгриязщВилли Орбан
22ГерманиязщДавид Раум
23ФранциязщКастелло Люкеба
17ГерманиязщРидле Баку
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
24АвстрияпзКсавер Шлагер
40Бразилиянп Ромуло
7НорвегиянпАнтонио Нуса
49Кот-д'ИвуарнпЯн Диоманд
1ГерманияврМануэль Нойер
4ГерманиязщЖонатан Та
21ЯпониязщХироки Ито
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
22ПортугалиязщРафаэл Геррейру
45ГерманияпзАлександар Павлович
6ГерманияпзЙозуа Киммих
17ФранциянпМайкл Олисе
7ГерманиянпСерж Гнабри
14КолумбиянпЛуис Диас
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
22.08.2025Германия — Бундеслига1-й турБавария6 : 0РБ Лейпциг
03.05.2025Германия — Бундеслига32-й турРБ Лейпциг3 : 3Бавария
20.12.2024Германия — Бундеслига15-й турБавария5 : 1РБ Лейпциг
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й турБавария2 : 1РБ Лейпциг
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й турРБ Лейпциг2 : 2Бавария
12.08.2023Суперкубок Германии 2023ФиналБавария0 : 3РБ Лейпциг
20.05.2023Германия - Бундеслига33-й турБавария1 : 3РБ Лейпциг
20.01.2023Германия - Бундеслига16-й турРБ Лейпциг1 : 1Бавария
30.07.2022Суперкубок Германии 2022ФиналРБ Лейпциг3 : 5Бавария
05.02.2022Германия - Бундеслига21-й турБавария3 : 2РБ Лейпциг
14.01.2026Германия — Бундеслига17-й турРБ Лейпциг2 : 0
20.12.2025Германия — Бундеслига15-й турРБ Лейпциг1 : 3
12.12.2025Германия — Бундеслига14-й тур3 : 1РБ Лейпциг
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й турРБ Лейпциг6 : 0
02.12.2025Кубок Германии1/8 финалаРБ Лейпциг3 : 1
14.01.2026Германия — Бундеслига17-й тур1 : 3Бавария
11.01.2026Германия — Бундеслига16-й турБавария8 : 1
21.12.2025Германия — Бундеслига15-й тур0 : 4Бавария
14.12.2025Германия — Бундеслига14-й турБавария2 : 2
09.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турБавария3 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 18-го тура Бундеслиги: «РБ Лейпциг» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1747
2
Лига чемпионов
Боруссия Д1736
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1632
4
Лига чемпионов
Штутгарт1732
5
Лига Европы
Хоффенхайм1630
6
Лига конференций
Байер1629
7 Айнтрахт Ф1726
8 Фрайбург1723
9 Унион1723
10 Боруссия М1719
11 Вольфсбург1718
12 Кёльн1717
13 Вердер1617
14 Гамбург1616
15 Аугсбург1715
16
Стыковая зона
Майнц1712
17
Зона вылета
Санкт-Паули1612
18
Зона вылета
Хайденхайм1712

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close