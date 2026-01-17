«Манчестер Юнайтед» нацелился на замену Магуайра среди игроков другого клуба АПЛ

Дата публикации: 17-01-2026 01:48

Руководство «Манчестер Юнайтед» серьезно рассматривает 23-летнего центрального защитника «Ноттингем Форест» Мурилло в качестве возможной замены опытному 32-летнему Гарри Магуайру. По данным британского источника Daily Mail, этим летом «красные дьяволы» могут предпринять попытку оформить трансфер бразильца и значительно усилить свою защитную линию новыми молодыми кадрами.

Несмотря на то что Мурилло не так давно переподписал контракт с «лесниками» в январе 2025 года, по информации издания, сам игрок не исключает возможность своего ухода из клуба. Руководство «Ноттингем Форест» в курсе интереса к игроку, и, возможно, будут готовы рассмотреть предложения по трансферу, если поступят подходящие условия.

В текущем сезоне Мурилло уже успел провести 21 матч за свой клуб во всех турнирах, отметившись одним забитым голом и демонстрируя хорошие оборонительные качества, которые привлекли внимание топ-клубов. Нынешний контракт защитника рассчитан до лета 2029 года, подчеркивая его важность для нынешнего клуба. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мурилло оценивается в 55 миллионов евро. Такой трансфер может стать значимым усилением для обороны «Манчестер Юнайтед» в ближайшем будущем.