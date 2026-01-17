Анже - Марсель 17 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Марсель, которое состоится 17 Января 2026 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Мельвен Зинга
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|25
|зщ
|Абдулай Бамба
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|26
|зщ
|Флоран Анен
|93
|пз
|Харис Белькебла
|5
|пз
|Мариус Куркуль
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|6
|пз
|Луи Мутон
|7
|нп
|Мохамед Амин Сбаи
|11
|нп
|Сидики Шериф
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|4
|зщ
|Си Джей Иган-Райли
|32
|зщ
|Факундо Медина
|33
|зщ
|Эмерсон
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|22
|нп
|Тимоти Веа
|97
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|14
|нп
|Игор Пайшао
|Александр Дюжо
|Роберто де Дзерби
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|04.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|3 : 1
|30.09.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|04.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|5 : 2
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 2
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|25.01.2020
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|10.01.2026
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 5 : 6
|04.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|19.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 0 5 : 6
|12.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|4 : 1
|07.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|0 : 1
|13.01.2026
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 9
|08.01.2026
|Суперкубок Франции 2025
|Финал
|2 : 2 4 : 1
|04.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|0 : 2
|21.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 6
|14.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|17
|40
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|17
|39
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|17
|32
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|17
|32
| 5
Лига Европы
|Лион
|17
|30
| 6
Лига конференций
|Ренн
|17
|30
|7
|Страсбург
|17
|24
|8
|Тулуза
|17
|23
|9
|Монако
|17
|23
|10
|Анже
|17
|22
|11
|Брест
|17
|22
|12
|Лорьян
|17
|19
|13
|Гавр
|17
|18
|14
|Ницца
|17
|18
|15
|Париж
|17
|16
| 16
Стыковая зона
|Нант
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Осер
|17
|12
| 18
Зона вылета
|Метц
|17
|12