Анже - Марсель 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 22:05
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
17 Января 2026 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Анже
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Марсель, которое состоится 17 Января 2026 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Марсель
Марсель
16 Конго вр Мельвен Зинга
2 Гаити зщ Карлан Аркюс
25 Кот-д'Ивуар зщ Абдулай Бамба
21 Франция зщ Жордан Лефор
26 Франция зщ Флоран Анен
93 Алжир пз Харис Белькебла
5 Франция пз Мариус Куркуль
14 Марокко пз Яссин Белькдим
6 Франция пз Луи Мутон
7 Марокко нп Мохамед Амин Сбаи
11 Франция нп Сидики Шериф
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
28 Франция зщ Бенжамен Павар
4 Англия зщ Си Джей Иган-Райли
32 Аргентина зщ Факундо Медина
33 Италия зщ Эмерсон
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
19 ЦАР пз Жоффрей Кондогбиа
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
22 США нп Тимоти Веа
97 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
14 Бразилия нп Игор Пайшао
Главные тренеры
Франция Александр Дюжо
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
29.10.2025 Франция — Лига 1 10-й тур Марсель2 : 2Анже
09.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур Анже0 : 2Марсель
04.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Марсель1 : 1Анже
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Марсель3 : 1Анже
30.09.2022 Франция - Лига 1 9-й тур Анже0 : 3Марсель
04.02.2022 Франция - Лига 1 23-й тур Марсель5 : 2Анже
22.09.2021 Франция - Лига 1 7-й тур Анже0 : 0Марсель
16.05.2021 Франция - Лига 1 37-й тур Марсель3 : 2Анже
23.12.2020 Франция - Лига 1 17-й тур Анже2 : 1Марсель
25.01.2020 Франция - Лига 1 21-й тур Марсель0 : 0Анже
10.01.2026 Кубок Франции 1/16 финала Анже1 : 1 5 : 6
04.01.2026 Франция — Лига 1 17-й тур 2 : 1Анже
19.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала 0 : 0 5 : 6Анже
12.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Анже4 : 1
07.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур 0 : 1Анже
13.01.2026 Кубок Франции 1/16 финала 0 : 9Марсель
08.01.2026 Суперкубок Франции 2025 Финал 2 : 2 4 : 1Марсель
04.01.2026 Франция — Лига 1 17-й тур Марсель0 : 2
21.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала 0 : 6Марсель
14.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Марсель1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1740
2
Лига чемпионов
ПСЖ1739
3
Лига чемпионов
Марсель1732
4
Лига чемпионов
Лилль1732
5
Лига Европы
Лион1730
6
Лига конференций
Ренн1730
7 Страсбург1724
8 Тулуза1723
9 Монако1723
10 Анже1722
11 Брест1722
12 Лорьян1719
13 Гавр1718
14 Ницца1718
15 Париж1716
16
Стыковая зона
Нант1714
17
Зона вылета
Осер1712
18
Зона вылета
Метц1712

Отзывы и комментарии к матчу

