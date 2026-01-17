05:52 ()
Сандерленд - Кристал Пэлас 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 17:00
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
17 Января 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Сандерленд
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Кристал Пэлас, которое состоится 17 Января 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Кристал Пэлас
Лондон
22НидерландыврРобин Руфс
20ФранциязщНорди Мукиэле
5Северная ИрландиязщДэниел Баллард
15ПарагвайзщОмар Альдерете
17МозамбикзщРейнилду Мандава
34ШвейцарияпзГранит Джака
28ФранцияпзЭнцо Ле Фе
27ДР КонгопзНоа Садики
24Кот-д'ИвуарнпСимон Адингра
9НидерландынпБрайан Бробби
12ИспаниянпЭлиэзер Майенда
1АнглияврДин Хендерсон
5ФранциязщМаксанс Лакруа
26СШАзщКрис Ричардс
20АнглияпзАдам Уортон
3АнглияпзТайрик Митчелл
11УэльспзБреннан Джонсон
19АнглияпзУилл Хьюз
55Северная ИрландияпзДжастин Девенни
23ФранцияпзДжейди Канво
10ИспаниянпЙереми Пино
14ФранциянпЖан-Филипп Матета
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
АвстрияОливер Гласнер
История личных встреч
13.09.2025Англия — Премьер-лига4-й турКристал Пэлас0 : 0Сандерленд
04.02.2017Англия - Премьер-лига24-й турКристал Пэлас0 : 4Сандерленд
24.09.2016Англия - Премьер-лига6-й турСандерленд2 : 3Кристал Пэлас
01.03.2016Англия - Премьер-лига28-й турСандерленд2 : 2Кристал Пэлас
23.11.2015Англия - Премьер-лига13-й турКристал Пэлас0 : 1Сандерленд
11.04.2015Англия - Премьер-лига32-й турСандерленд1 : 4Кристал Пэлас
03.11.2014Англия - Премьер-лига10-й турКристал Пэлас1 : 3Сандерленд
15.03.2014Англия - Премьер-лига30-й турСандерленд0 : 0Кристал Пэлас
31.08.2013Англия - Премьер-лига3-й турКристал Пэлас3 : 1Сандерленд
10.01.2026Кубок Англии3-й раунд1 : 1 0 : 3Сандерленд
07.01.2026Англия — Премьер-лига21-й тур3 : 0Сандерленд
04.01.2026Англия — Премьер-лига20-й тур1 : 1Сандерленд
01.01.2026Англия — Премьер-лига19-й турСандерленд0 : 0
28.12.2025Англия — Премьер-лига18-й турСандерленд1 : 1
10.01.2026Кубок Англии3-й раунд2 : 1Кристал Пэлас
07.01.2026Англия — Премьер-лига21-й турКристал Пэлас0 : 0
04.01.2026Англия — Премьер-лига20-й тур2 : 0Кристал Пэлас
01.01.2026Англия — Премьер-лига19-й турКристал Пэлас1 : 1
28.12.2025Англия — Премьер-лига18-й турКристал Пэлас0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2149
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2143
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2143
4
Лига чемпионов
Ливерпуль2135
5
Лига Европы
Брентфорд2133
6 Ньюкасл Юнайтед2132
7 Манчестер Юнайтед2132
8 Челси2131
9 Фулхэм2131
10 Сандерленд2130
11 Брайтон энд Хоув Альбион2129
12 Эвертон2129
13 Кристал Пэлас2128
14 Тоттенхэм Хотспур2127
15 Борнмут2126
16 Лидс Юнайтед2122
17 Ноттингем Форест2121
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2114
19
Зона вылета
Бёрнли2113
20
Зона вылета
Вулверхэмптон217

Отзывы и комментарии к матчу

