Сандерленд - Кристал Пэлас 17 Января прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Кристал Пэлас, которое состоится 17 Января 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|22
|вр
|Робин Руфс
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|5
|зщ
|Дэниел Баллард
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|17
|зщ
|Рейнилду Мандава
|34
|пз
|Гранит Джака
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|27
|пз
|Ноа Садики
|24
|нп
|Симон Адингра
|9
|нп
|Брайан Бробби
|12
|нп
|Элиэзер Майенда
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|20
|пз
|Адам Уортон
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|11
|пз
|Бреннан Джонсон
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|55
|пз
|Джастин Девенни
|23
|пз
|Джейди Канво
|10
|нп
|Йереми Пино
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|Режис Ле Брис
|Оливер Гласнер
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|04.02.2017
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 4
|24.09.2016
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 3
|01.03.2016
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|23.11.2015
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|11.04.2015
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 4
|03.11.2014
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 3
|15.03.2014
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
|31.08.2013
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 1
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 1 0 : 3
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 0
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|01.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|28.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|2 : 1
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|01.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|28.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|21
|49
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|21
|43
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|21
|43
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|21
|35
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|21
|33
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|32
|7
|Манчестер Юнайтед
|21
|32
|8
|Челси
|21
|31
|9
|Фулхэм
|21
|31
|10
|Сандерленд
|21
|30
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|21
|29
|12
|Эвертон
|21
|29
|13
|Кристал Пэлас
|21
|28
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|21
|27
|15
|Борнмут
|21
|26
|16
|Лидс Юнайтед
|21
|22
|17
|Ноттингем Форест
|21
|21
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|14
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|21
|13
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|21
|7