Ноттингем Форест - Арсенал 17 Января прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Арсенал, которое состоится 17 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|26
|вр
|Матц Селс
|34
|зщ
|Ола Айна
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|16
|пз
|Николас Домингес
|21
|пз
|Омари Хатчинсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|7
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|19
|нп
|Игор Жезус
|1
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|4
|зщ
|Бен Уайт
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|36
|пз
|Мартин Субименди
|41
|пз
|Деклан Райс
|19
|пз
|Леандро Троссард
|7
|нп
|Букайо Сака
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
|Шон Дайч
|Микель Артета
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|30.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|30.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|5 : 0
|09.01.2022
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|24.09.2019
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|5 : 0
|07.01.2018
|Кубок Англии
|1/32 финала
|4 : 2
|09.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|3 : 3 4 : 3
|06.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|03.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|14.01.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 3
|11.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 4
|08.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|03.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 3
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|21
|49
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|21
|43
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|21
|43
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|21
|35
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|21
|33
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|32
|7
|Манчестер Юнайтед
|21
|32
|8
|Челси
|21
|31
|9
|Фулхэм
|21
|31
|10
|Сандерленд
|21
|30
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|21
|29
|12
|Эвертон
|21
|29
|13
|Кристал Пэлас
|21
|28
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|21
|27
|15
|Борнмут
|21
|26
|16
|Лидс Юнайтед
|21
|22
|17
|Ноттингем Форест
|21
|21
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|14
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|21
|13
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|21
|7