Суббота 17 января
Ноттингем Форест - Арсенал 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 19:30
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
17 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Ноттингем Форест
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Арсенал, которое состоится 17 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Арсенал
Лондон
26 Бельгия вр Матц Селс
34 Нигерия зщ Ола Айна
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
8 Англия пз Эллиот Андерсон
16 Аргентина пз Николас Домингес
21 Англия пз Омари Хатчинсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
7 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
19 Бразилия нп Игор Жезус
1 Испания вр Давид Райя
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
4 Англия зщ Бен Уайт
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
36 Испания пз Мартин Субименди
41 Англия пз Деклан Райс
19 Бельгия пз Леандро Троссард
7 Англия нп Букайо Сака
14 Швеция нп Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Испания Микель Артета
История личных встреч
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Арсенал3 : 0Ноттингем Форест
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Ноттингем Форест0 : 0Арсенал
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Арсенал3 : 0Ноттингем Форест
30.01.2024 Англия - Премьер-лига 22-й тур Ноттингем Форест1 : 2Арсенал
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Арсенал2 : 1Ноттингем Форест
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ноттингем Форест1 : 0Арсенал
30.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Арсенал5 : 0Ноттингем Форест
09.01.2022 Кубок Англии 1/32 финала Ноттингем Форест1 : 0Арсенал
24.09.2019 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Арсенал5 : 0Ноттингем Форест
07.01.2018 Кубок Англии 1/32 финала Ноттингем Форест4 : 2Арсенал
09.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд 3 : 3 4 : 3Ноттингем Форест
06.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур 1 : 2Ноттингем Форест
03.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур 3 : 1Ноттингем Форест
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур Ноттингем Форест0 : 2
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Ноттингем Форест1 : 2
14.01.2026 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч 2 : 3Арсенал
11.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд 1 : 4Арсенал
08.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур Арсенал0 : 0
03.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур 2 : 3Арсенал
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур Арсенал4 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура АПЛ: «Ноттингем Форест» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2149
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2143
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2143
4
Лига чемпионов
Ливерпуль2135
5
Лига Европы
Брентфорд2133
6 Ньюкасл Юнайтед2132
7 Манчестер Юнайтед2132
8 Челси2131
9 Фулхэм2131
10 Сандерленд2130
11 Брайтон энд Хоув Альбион2129
12 Эвертон2129
13 Кристал Пэлас2128
14 Тоттенхэм Хотспур2127
15 Борнмут2126
16 Лидс Юнайтед2122
17 Ноттингем Форест2121
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2114
19
Зона вылета
Бёрнли2113
20
Зона вылета
Вулверхэмптон217

