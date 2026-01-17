Бетис - Вильярреал 17 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Вильярреал, которое состоится 17 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Альваро Вальес
|5
|зщ
|Марк Бартра
|12
|зщ
|Рикардо Родригес
|4
|зщ
|Натан
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|21
|пз
|Марк Рока
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|7
|пз
|Антони
|17
|пз
|Родриго Рикельме
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|11
|нп
|Седрик Бакамбу
|1
|вр
|Луис Жуниор
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|24
|зщ
|Альфонсо Педраса
|17
|зщ
|Тейджон Бьюкенен
|10
|пз
|Дани Парехо
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|20
|нп
|Альберто Молейро
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|7
|нп
|Херар Морено
|Мануэль Пеллегрини
|Марселино Гарсия Тораль
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 2
|13.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|1 : 2
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 2
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 3
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|12.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|11.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 0
|06.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 2
|03.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 0
|14.02.2021
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 2
|14.01.2026
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 1
|10.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|5 : 1
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|4 : 0
|18.12.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 2
|10.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|3 : 1
|03.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 3
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 2
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 1
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|49
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|19
|45
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|18
|41
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|19
|38
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|19
|34
| 6
Лига конференций
|Бетис
|19
|29
|7
|Сельта
|19
|29
|8
|Атлетик Б
|19
|24
|9
|Эльче
|19
|23
|10
|Райо Вальекано
|19
|22
|11
|Реал Сосьедад
|19
|21
|12
|Хетафе
|19
|21
|13
|Жирона
|19
|21
|14
|Севилья
|19
|20
|15
|Осасуна
|19
|19
|16
|Алавес
|19
|19
|17
|Мальорка
|19
|18
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|19
|17
| 19
Зона вылета
|Леванте
|18
|14
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|19
|13