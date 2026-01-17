05:52 ()
Бетис - Вильярреал 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 22:00
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
17 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 20-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Бетис
Вильярреал

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Вильярреал, которое состоится 17 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Вильярреал
Вильярреал
1ИспанияврАльваро Вальес
5ИспаниязщМарк Бартра
12ШвейцариязщРикардо Родригес
4Бразилиязщ Натан
20АргентинапзДжовани Ло Чельсо
21ИспанияпзМарк Рока
8ИспанияпзПабло Форнальс
7Бразилияпз Антони
17ИспанияпзРодриго Рикельме
24ИспаниянпАйтор Руибаль
11ДР КонгонпСедрик Бакамбу
1БразилияврЛуис Жуниор
15УругвайзщСантьяго Моуриньо
8АргентиназщХуан Фойт
12ПортугалиязщРенату Вейга
24ИспаниязщАльфонсо Педраса
17КанадазщТейджон Бьюкенен
10ИспанияпзДани Парехо
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
20ИспаниянпАльберто Молейро
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
7ИспаниянпХерар Морено
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
История личных встреч
18.10.2025Испания — Примера9-й турВильярреал2 : 2Бетис
13.04.2025Испания — Примера31-й турБетис1 : 2Вильярреал
15.12.2024Испания — Примера17-й турВильярреал1 : 2Бетис
10.03.2024Испания - Примера28-й турБетис2 : 3Вильярреал
13.08.2023Испания - Примера1-й турВильярреал1 : 2Бетис
12.03.2023Испания - Примера25-й турВильярреал1 : 1Бетис
11.09.2022Испания - Примера5-й турБетис1 : 0Вильярреал
06.02.2022Испания - Примера23-й турБетис0 : 2Вильярреал
03.10.2021Испания - Примера8-й турВильярреал2 : 0Бетис
14.02.2021Испания - Примера23-й турВильярреал1 : 2Бетис
14.01.2026Кубок Испании1/8 финалаБетис2 : 1
10.01.2026Испания — Примера19-й тур1 : 1Бетис
04.01.2026Испания — Примера18-й тур5 : 1Бетис
21.12.2025Испания — Примера17-й турБетис4 : 0
18.12.2025Кубок Испании1/16 финала0 : 2Бетис
10.01.2026Испания — Примера19-й турВильярреал3 : 1
03.01.2026Испания — Примера18-й тур1 : 3Вильярреал
21.12.2025Испания — Примера17-й турВильярреал0 : 2
17.12.2025Кубок Испании1/16 финала2 : 1Вильярреал
10.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турВильярреал2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1949
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1945
3
Лига чемпионов
Вильярреал1841
4
Лига чемпионов
Атлетико М1938
5
Лига Европы
Эспаньол1934
6
Лига конференций
Бетис1929
7 Сельта1929
8 Атлетик Б1924
9 Эльче1923
10 Райо Вальекано1922
11 Реал Сосьедад1921
12 Хетафе1921
13 Жирона1921
14 Севилья1920
15 Осасуна1919
16 Алавес1919
17 Мальорка1918
18
Зона вылета
Валенсия1917
19
Зона вылета
Леванте1814
20
Зона вылета
Овьедо1913

Отзывы и комментарии к матчу

