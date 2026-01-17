05:54 ()
Суббота 17 января
ПЕК Зволле - АЗ Алкмар 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 19:45
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
17 Января 2026 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
ПЕК Зволле
АЗ Алкмар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - АЗ Алкмар, которое состоится 17 Января 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
03.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала ПЕК Зволле1 : 3АЗ Алкмар
24.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур АЗ Алкмар2 : 2ПЕК Зволле
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур АЗ Алкмар2 : 0ПЕК Зволле
20.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур ПЕК Зволле1 : 2АЗ Алкмар
20.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур АЗ Алкмар2 : 2ПЕК Зволле
24.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур ПЕК Зволле0 : 3АЗ Алкмар
10.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 29-й тур ПЕК Зволле2 : 1АЗ Алкмар
30.10.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур АЗ Алкмар3 : 2ПЕК Зволле
09.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур ПЕК Зволле1 : 1АЗ Алкмар
19.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур АЗ Алкмар1 : 1ПЕК Зволле
10.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 1 : 1ПЕК Зволле
20.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 2 : 1ПЕК Зволле
13.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур ПЕК Зволле1 : 0
06.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 6 : 1ПЕК Зволле
03.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала ПЕК Зволле1 : 3АЗ Алкмар
14.01.2026 Кубок Нидерландов 1/8 финала АЗ Алкмар6 : 0
10.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур АЗ Алкмар1 : 0
21.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 4 : 3АЗ Алкмар
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур АЗ Алкмар0 : 0
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 0 : 3АЗ Алкмар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1849
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1836
3
Лига чемпионов
Аякс1833
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1729
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1728
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1828
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1826
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта1826
9 Херенвен1824
10 Утрехт1723
11 Фортуна1822
12 Гоу Эхед Иглс1820
13 ПЕК Зволле1820
14 Эксельсиор1719
15 Телстар1815
16
Стыковая зона
НАК Бреда1814
17
Зона вылета
Волендам1814
18
Зона вылета
Хераклес1814

