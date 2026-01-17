ПЕК Зволле - АЗ Алкмар 17 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - АЗ Алкмар, которое состоится 17 Января 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|03.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 3
|24.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 0
|20.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 2
|20.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 3
|10.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 1
|30.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 2
|09.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 1
|19.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 1
|10.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|1 : 1
|20.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|2 : 1
|13.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|6 : 1
|03.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 3
|14.01.2026
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|6 : 0
|10.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|1 : 0
|21.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|4 : 3
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|18
|49
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|18
|36
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|18
|33
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|17
|29
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|17
|28
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|18
|28
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|18
|26
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|18
|26
|9
|Херенвен
|18
|24
|10
|Утрехт
|17
|23
|11
|Фортуна
|18
|22
|12
|Гоу Эхед Иглс
|18
|20
|13
|ПЕК Зволле
|18
|20
|14
|Эксельсиор
|17
|19
|15
|Телстар
|18
|15
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|18
|14
| 17
Зона вылета
|Волендам
|18
|14
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|18
|14