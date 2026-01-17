Два гола Дембеле принесли ПСЖ победу над «Лиллем» в 18-м туре французской Лиги 1

Дата публикации: 17-01-2026 01:52

В 18-м туре французской Лиги 1 сезона 2025/2026 состоялось интересное противостояние между «ПСЖ» и «Лиллем». Встреча прошла на знаменитом стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Главным арбитром матча стал Жером Бризар. Парижане продемонстрировали уверенную игру и одержали разгромную победу с итоговым счётом 3:0, порадовав своих болельщиков.

Уже на 13-й минуте Усман Дембеле открыл счёт, воспользовавшись ошибкой соперника. После перерыва, на 64-й минуте, Дембеле смог отличиться вновь и оформить дубль, ещё больше укрепив преимущество «ПСЖ». На последних минутах встречи, а именно на 90+3-й, Брэдли Баркола подытожил результат, забив третий мяч и доведя счёт до крупного - 3:0.

Благодаря этой победе, «ПСЖ» после 18 сыгранных матчей набирает 42 очка и уверенно возглавляет турнирную таблицу. На втором месте сейчас находится «Ланс», у которого 40 очков и игра в запасе. «Лилль» с 32 очками располагается на четвёртой позиции в чемпионате.

В прошлом туре подопечные Луиса Энрике встречались с «Парижем» и одержали победу со счётом 2:1. Следующий матч «ПСЖ» проведёт 23 января против «Осера». «Лилль» же в прошлой игре уступил «Ренну» со счётом 0:2, а 25 января сыграет против «Страсбурга» в следующем туре. Чемпионат продолжает радовать захватывающей борьбой, и ждать новых встреч становится всё интереснее для болельщиков обеих команд.