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Милан - Интер 10 Мая прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
10 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/2 финала. 1-й матч
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Милан
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Интер, которое состоится 10 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан, Италия
Интер М
Милан, Италия
16ФранцияврМик Меньян
2ИталиязщДавиде Калабрия
23АнглиязщФикайо Томори
24ДаниязщСимон Кьер
19ФранциязщТео Эрнандес
8ИталияпзСандро Тонали
33Босния и ГерцеговинапзРаде Крунич
56БельгияпзАлексис Салемакерс
4АлжирпзИсмаэль Беннасер
10ИспанияпзБраим Диас
9ФранциянпОливье Жиру
24КамерунврАндре Онана
36ИталиязщМаттео Дармиан
15ИталиязщФранческо Ачерби
95ИталиязщАлессандро Бастони
2НидерландызщДензел Думфрис
32ИталиязщФедерико Димарко
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
22АрмениянпГенрих Мхитарян
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
90БельгиянпРомелу Лукаку
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
ИталияСимоне Индзаги
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Пиоли классно подстроился под Спаллетти, хотя статистика вас удивит. Как сработали его идеи.Материалы по теме Идеальный план «Милана» загнал «Наполи» в цейтнот. Но Хвича всё равно был самым острым 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Лиги чемпионов: «Милан» — «Интер». Начало миланского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A04
 Милан (Италия)
Тоттенхэм Хотспур (Англия)
Милан
Тоттенхэм Хотспур
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Милан
0 : 0
1
0
1
0
A08
 ПСЖ (Франция)
Бавария (Германия)
ПСЖ
Бавария
0 : 1
Бавария
ПСЖ
2 : 0
0
2
0
3
A06
 Боруссия Д (Германия)
Челси (Англия)
Боруссия Д
Челси
1 : 0
Челси
Боруссия Д
2 : 0
1
1
1
2
A02
 Брюгге (Бельгия)
Бенфика (Португалия)
Брюгге
Бенфика
0 : 2
Бенфика
Брюгге
5 : 1
0
2
1
7
A05
 Айнтрахт Ф (Германия)
Наполи (Италия)
Айнтрахт Ф
Наполи
0 : 2
Наполи
Айнтрахт Ф
3 : 0
0
2
0
5
A03
 Ливерпуль (Англия)
Реал Мадрид (Испания)
Ливерпуль
Реал Мадрид
2 : 5
Реал Мадрид
Ливерпуль
1 : 0
0
2
2
6
A07
 Интер М (Италия)
Порту (Португалия)
Интер М
Порту
1 : 0
Порту
Интер М
0 : 0
1
0
1
0
A01
 РБ Лейпциг (Германия)
Манчестер Сити (Англия)
РБ Лейпциг
Манчестер Сити
1 : 1
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
7 : 0
0
1
1
8
1/4 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
QF3
 Манчестер Сити (Англия)
Бавария (Германия)
Манчестер Сити
Бавария
3 : 0
Бавария
Манчестер Сити
1 : 1
1
0
4
1
QF2
 Бенфика (Португалия)
Интер М (Италия)
Бенфика
Интер М
0 : 2
Интер М
Бенфика
3 : 3
0
1
3
5
QF4
 Милан (Италия)
Наполи (Италия)
Милан
Наполи
1 : 0
Наполи
Милан
1 : 1
1
0
2
1
QF1
 Реал Мадрид (Испания)
Челси (Англия)
Реал Мадрид
Челси
2 : 0
Челси
Реал Мадрид
0 : 2
2
0
4
0
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF2
 Реал Мадрид (Испания)
Манчестер Сити (Англия)
Реал Мадрид
Манчестер Сити
1 : 1
Манчестер Сити
Реал Мадрид
17.05
0
0
1
1
SF1
 Милан (Италия)
Интер М (Италия)
Милан
Интер М
10.05
Интер М
Милан
16.05
0
0
0
0
Финал
Метка
F
 SF2
SF1
10.06

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