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Вулверхэмптон - Манчестер Сити 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
30 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Вулверхэмптон
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Манчестер Сити, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Манчестер
1ПортугалияврЖозе Са
22ПортугалиязщНелсон Семеду
15АнглиязщКрэйг Доусон
23АнглиязщМакс Килман
3АлжирзщРайан Айт-Нури
8БразилияпзЖоао Гомес
5ГабонпзМарио Лемина
6МалипзБубакар Траоре
11Южная КореянпХван Хи Чан
12БразилиянпМатеус Кунья
7ПортугалиянпПедру Нету
31Бразилиявр Эдерсон
2АнглиязщКайл Уолкер
3ПортугалиязщРубен Диаш
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
8ХорватияпзМатео Ковачич
47АнглияпзФил Фоден
27ПортугалияпзМатеус Нунес
19АргентинанпХулиан Альварес
11БельгиянпЖереми Доку
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
Главные тренеры
АнглияГари О'Нил
ИспанияХосеп Гвардиола
История личных встреч
22.01.2023Англия - Премьер-лига21-й турМанчестер Сити3 : 0Вулверхэмптон
17.09.2022Англия - Премьер-лига8-й турВулверхэмптон0 : 3Манчестер Сити
11.05.2022Англия - Премьер-лига33-й турВулверхэмптон1 : 5Манчестер Сити
11.12.2021Англия - Премьер-лига16-й турМанчестер Сити1 : 0Вулверхэмптон
02.03.2021Англия - Премьер-лига29-й турМанчестер Сити4 : 1Вулверхэмптон
21.09.2020Англия - Премьер-лига2-й турВулверхэмптон1 : 3Манчестер Сити
27.12.2019Англия - Премьер-лига19-й турВулверхэмптон3 : 2Манчестер Сити
06.10.2019Англия - Премьер-лига8-й турМанчестер Сити0 : 2Вулверхэмптон
20.07.2019Премьер-лига Азия ТрофиФиналВулверхэмптон0 : 0 3 : 2Манчестер Сити
14.01.2019Англия - Премьер-лига22-й турМанчестер Сити3 : 0Вулверхэмптон
26.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала3 : 2Вулверхэмптон
23.09.2023Англия - Премьер-лига6-й тур1 : 1Вулверхэмптон
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турВулверхэмптон1 : 3
03.09.2023Англия - Премьер-лига4-й тур3 : 2Вулверхэмптон
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундВулверхэмптон5 : 0
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала1 : 0Манчестер Сити
23.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турМанчестер Сити2 : 0
19.09.2023Лига чемпионовГруппа G. 1-й турМанчестер Сити3 : 1
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й тур1 : 3Манчестер Сити
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турМанчестер Сити5 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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