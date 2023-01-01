Вулверхэмптон - Манчестер Сити 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
30 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Манчестер Сити, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Манчестер
|1
|вр
|Жозе Са
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|15
|зщ
|Крэйг Доусон
|23
|зщ
|Макс Килман
|3
|зщ
|Райан Айт-Нури
|8
|пз
|Жоао Гомес
|5
|пз
|Марио Лемина
|6
|пз
|Бубакар Траоре
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|12
|нп
|Матеус Кунья
|7
|нп
|Педру Нету
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|8
|пз
|Матео Ковачич
|47
|пз
|Фил Фоден
|27
|пз
|Матеус Нунес
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|11
|нп
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|22.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 0
|17.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|11.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 5
|11.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|02.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 1
|21.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|27.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 2
|06.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|20.07.2019
|Премьер-лига Азия Трофи
|Финал
|0 : 0 3 : 2
|14.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 0
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|5 : 0
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 1-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|5 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.