Фиорентина - Ювентус 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
05 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 11-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Ювентус, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Ювентус
Турин
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|37
|зщ
|Пьетро Комуццо
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|6
|пз
|Артур
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|11
|нп
|Нанитамо Иконе
|10
|нп
|Николас Гонсалес
|9
|нп
|Лукас Бельтран
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|20
|пз
|Фабио Миретти
|18
|нп
|Мойзе Кин
|7
|нп
|Федерико Кьеза
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|12.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|1 : 0
|03.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|1 : 1
|21.05.2022
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|20.04.2022
|Кубок Италии
|1/2 финала
|2 : 0
|02.03.2022
|Кубок Италии
|1/2 финала
|0 : 1
|06.11.2021
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 0
|25.04.2021
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|22.12.2020
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 3
|02.02.2020
|Италия - Серия А
|22-й тур
|3 : 0
|14.09.2019
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|30.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа F. 3-й тур
|6 : 0
|23.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 3
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа F. 2-й тур
|2 : 2
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 1
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|26.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 0