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Фиорентина - Ювентус 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
05 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 11-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Фиорентина
Ювентус

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Ювентус, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Ювентус
Турин
1 Италия вр Пьетро Терраччано
37 Италия зщ Пьетро Комуццо
4 Сербия зщ Никола Миленкович
28 Аргентина зщ Лукас Куарта
65 Италия зщ Фабьяно Паризи
6 Бразилия пз Артур
32 Гана пз Жозеф Альфред Дункан
5 Италия пз Джакомо Бонавентура
11 Франция нп Нанитамо Иконе
10 Аргентина нп Николас Гонсалес
9 Аргентина нп Лукас Бельтран
1 Польша вр Войцех Щенсны
4 Италия зщ Федерико Гатти
3 Бразилия зщ Бремер
24 Италия зщ Даниэле Ругани
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
16 США пз Уэстон Маккенни
5 Италия пз Мануэль Локателли
25 Франция пз Адриен Рабьо
20 Италия пз Фабио Миретти
18 Италия нп Мойзе Кин
7 Италия нп Федерико Кьеза
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
12.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 22-й тур Ювентус1 : 0Фиорентина
03.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 5-й тур Фиорентина1 : 1Ювентус
21.05.2022 Италия - Серия А 38-й тур Фиорентина2 : 0Ювентус
20.04.2022 Кубок Италии 1/2 финала Ювентус2 : 0Фиорентина
02.03.2022 Кубок Италии 1/2 финала Фиорентина0 : 1Ювентус
06.11.2021 Италия - Серия А 12-й тур Ювентус1 : 0Фиорентина
25.04.2021 Италия - Серия А 33-й тур Фиорентина1 : 1Ювентус
22.12.2020 Италия - Серия А 14-й тур Ювентус0 : 3Фиорентина
02.02.2020 Италия - Серия А 22-й тур Ювентус3 : 0Фиорентина
14.09.2019 Италия - Серия А 3-й тур Фиорентина0 : 0Ювентус
30.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 1 : 0Фиорентина
26.10.2023 Лига конференций Группа F. 3-й тур Фиорентина6 : 0
23.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Фиорентина0 : 2
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 1 : 3Фиорентина
05.10.2023 Лига конференций Группа F. 2-й тур Фиорентина2 : 2
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Ювентус1 : 0
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 0 : 1Ювентус
07.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Ювентус2 : 0
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур 0 : 0Ювентус
26.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Ювентус1 : 0

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