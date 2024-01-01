Атлетико - Боруссия Д 10 Апреля прямая трансляция
Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
10 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Боруссия Д, которое состоится 10 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
|13
|вр
|Ян Облак
|20
|зщ
|Аксель Витсель
|12
|зщ
|Самуэл Лино
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|3
|пз
|Сесар Аспиликуэта
|16
|пз
|Науэль Молина
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|6
|пз
|Коке
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Альваро Мората
|1
|вр
|Грегор Кобель
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|22
|зщ
|Ян Матсен
|26
|пз
|Юлиан Рюэрсон
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|23
|пз
|Эмре Джан
|10
|пз
|Джейдон Санчо
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|27
|нп
|Карим Адейеми
|14
|нп
|Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Эдин Терзич
История личных встреч
|06.11.2018
|Лига чемпионов
|Группа A. 4-й тур
|2 : 0
|24.10.2018
|Лига чемпионов
|Группа A. 3-й тур
|4 : 0
|01.04.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 3
|13.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1 3 : 2
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|17.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|3 : 1
|13.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 0
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Атлетико» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Копенгаген
Манчестер Сити
|1 : 3
|3 : 1
| РБ Лейпциг
Реал Мадрид
|0 : 1
|1 : 1
| ПСЖ
Реал Сосьедад
|2 : 0
|1 : 2
| Лацио
Бавария
|1 : 0
|3 : 0
|Команда
|1
|2
| Интер М
Атлетико М
|1 : 0
|2 : 1 3 : 2
| ПСВ Эйндховен
Боруссия Д
|1 : 1
|2 : 0
| Порту
Арсенал
|1 : 0
|1 : 0 4 : 2
| Наполи
Барселона
|1 : 1
|3 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Реал Мадрид
Манчестер Сити
|09.04
|17.04
| Арсенал
Бавария
|09.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| Атлетико М
Боруссия Д
|10.04
|16.04
| ПСЖ
Барселона
|10.04
|16.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| WQF2
WQF4
|30.04
|07.05
|Команда
|1
|2
| WQF1
WQF3
|30.04
|07.05
Финал
| WSF1
WSF2
|01.06