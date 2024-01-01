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Атлетико - Боруссия Д 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
10 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Атлетико М
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Боруссия Д, которое состоится 10 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
13 Словения вр Ян Облак
20 Бельгия зщ Аксель Витсель
12 Бразилия зщ Самуэл Лино
2 Уругвай зщ Хосе Хименес
3 Испания пз Сесар Аспиликуэта
16 Аргентина пз Науэль Молина
5 Аргентина пз Родриго Де Пауль
6 Испания пз Коке
14 Испания пз Маркос Льоренте
7 Франция нп Антуан Гризманн
19 Испания нп Альваро Мората
1 Швейцария вр Грегор Кобель
15 Германия зщ Матс Хуммельс
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
22 Нидерланды зщ Ян Матсен
26 Норвегия пз Юлиан Рюэрсон
20 Австрия пз Марсель Забитцер
23 Германия пз Эмре Джан
10 Англия пз Джейдон Санчо
19 Германия пз Юлиан Брандт
27 Германия нп Карим Адейеми
14 Германия нп Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Германия Эдин Терзич
История личных встреч
06.11.2018 Лига чемпионов Группа A. 4-й тур Атлетико М2 : 0Боруссия Д
24.10.2018 Лига чемпионов Группа A. 3-й тур Боруссия Д4 : 0Атлетико М
01.04.2024 Испания - Примера 30-й тур 1 : 2Атлетико М
17.03.2024 Испания - Примера 29-й тур Атлетико М0 : 3
13.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Атлетико М2 : 1 3 : 2
09.03.2024 Испания - Примера 28-й тур 2 : 0Атлетико М
03.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Атлетико М2 : 1
06.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур Боруссия Д0 : 1
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур 0 : 2Боруссия Д
17.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур Боруссия Д3 : 1
13.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Боруссия Д2 : 0
09.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур 1 : 2Боруссия Д
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Атлетико» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Команда12
Копенгаген
Манчестер Сити
1 : 3 3 : 1
РБ Лейпциг
Реал Мадрид
0 : 1 1 : 1
ПСЖ
Реал Сосьедад
2 : 0 1 : 2
Лацио
Бавария
1 : 0 3 : 0
Команда12
Интер М
Атлетико М
1 : 0 2 : 1 3 : 2
ПСВ Эйндховен
Боруссия Д
1 : 1 2 : 0
Порту
Арсенал
1 : 0 1 : 0 4 : 2
Наполи
Барселона
1 : 1 3 : 1
1/4 финала
Команда12
Реал Мадрид
Манчестер Сити
09.0417.04
Арсенал
Бавария
09.0417.04
Команда12
Атлетико М
Боруссия Д
10.0416.04
ПСЖ
Барселона
10.0416.04
1/2 финала
Команда12
WQF2
WQF4
30.0407.05
Команда12
WQF1
WQF3
30.0407.05
Финал
WSF1
WSF2
01.06

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