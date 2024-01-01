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Халл Сити - Мидлсбро 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
10 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур
Халл Сити
Мидлсбро

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Мидлсбро, которое состоится 10 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Мидлсбро
Мидлсбро
История личных встреч
13.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Мидлсбро1 : 2Халл Сити
19.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Мидлсбро3 : 1Халл Сити
01.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Халл Сити1 : 3Мидлсбро
09.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Мидлсбро0 : 1Халл Сити
02.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Халл Сити2 : 0Мидлсбро
02.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Халл Сити2 : 1Мидлсбро
24.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Мидлсбро2 : 2Халл Сити
13.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Мидлсбро1 : 0Халл Сити
29.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Халл Сити1 : 1Мидлсбро
20.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Мидлсбро3 : 1Халл Сити
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 1 : 3Халл Сити
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 3 : 1Халл Сити
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Халл Сити0 : 2
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Халл Сити2 : 2
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Халл Сити1 : 1
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Мидлсбро2 : 0
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Мидлсбро2 : 0
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 1 : 1Мидлсбро
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Мидлсбро0 : 0
12.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур 0 : 1Мидлсбро
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4188
2
Повышение
Ипсвич Таун4187
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4186
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4078
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4169
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4268
7 Ковентри Сити4163
8 Престон Норт Энд4163
9 Мидлсбро4161
10 Халл Сити4061
11 Кардифф Сити4156
12 Бристоль Сити4154
13 Сандерленд4152
14 Уотфорд4151
15 Суонси Сити4147
16 Куинз Парк Рейнджерс4247
17 Миллуолл4247
18 Блэкберн Роверс4146
19 Сток Сити4146
20 Плимут Аргайл4245
21 Хаддерсфилд Таун4243
22
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4243
23
Зона вылета
Бирмингем Сити4142
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4123

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